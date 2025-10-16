Ä¶ÆÃµÞ¡¦ÁðÀîÂóÌï¡¢¡ÈÁð¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¡É¤ò²ó¸Ü¡ÖÀ¸¤ÎÌ£¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡ºÙÅÄÁ±É§¤âÂÀ¸ÝÈ½
¡¡9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤ÎÁðÀîÂóÌï¤ÈÇÐÍ¥¤ÎºÙÅÄÁ±É§¤¬¡¢¤¤ç¤¦16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡ßFOD¥É¥é¥Þ¡ØÃÏ¹ö¤ÏÁ±°Õ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡§Ëè½µÌÚÍË¡¡¿¼0¡§15¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µÌÚÍË¡¡¿¼0¡§45¡Ë¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£ºîÉÊ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥·¡¼¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¡ª²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ëÄ¶ÆÃµÞ¡¦ÁðÀîÂóÌï
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²áµî¤Î²á¤Á¤Ë¤è¤êÀ¤´Ö¤«¤é¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡¢ÉÔ¶ø¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÁ°²Ê¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ò¤«¤±¤¿¡È¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ä¹ó¤Êæ«¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Èà¤é¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë±¿Ì¿¤È¾×·â¤Î·ëËö¤È¤Ï¡Ê¡©¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³ëÆ£¤ä¸å²ù¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£Ê£»¨¤Ê²áµî¤ÈÁ°²Ê¤ò»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¡¦¹âÂ¼¼ù¤òÁðÀî¤¬±é¤¸¤ë¡£¼ù¤È¤È¤â¤Ë¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡ÈÁ°²Ê¼Ô¡É¾®¿¹àèÂÀÏº¤ò¹âÌîÞ«¤¬¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¡¢¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯Ææ¤ÎÃË¡¦¥«¥È¥¦¤òºÙÅÄÁ±É§¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÁðÀî¤Ï¡¢¾¯¤·Çº¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ºÙÅÄ¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡ÖÁð¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¡×¤ÈÓñ¤¡¢¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£ÁðÀî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¡È¼ù¡É¼«¿È¤Ï¼«Ê¬¤Ç»³ºÚ¤òºÎ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¦¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ò¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¡£¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ï¡ÄÀ¸¤ÎÌ£¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÙÅÄ¤¬¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È·¡¤ê²¼¤²¤ë¤È¡¢ÁðÀî¤Ï¡ÖÇòºÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÇòºÚ¤Ê¤¤¤À¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±é½ÐÉô¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÇòºÚ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¤È¡¢ºÙÅÄ¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÌîÁð¤ò¿©¤Ù¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¼èºà²ñ¤Ë¤ÏÁðÀî¡¢ºÙÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢¹âÌî¤â»²²Ã¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âè2ÏÃ¤Ë¤ÏÌÚ²¼À²¹á¡¢ONE N' ONLY¡¦»³²¼±Ê¶ê¤é¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼èºà²ñ¤Ë¤ÏÁðÀî¡¢ºÙÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢¹âÌî¤â»²²Ã¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âè2ÏÃ¤Ë¤ÏÌÚ²¼À²¹á¡¢ONE N' ONLY¡¦»³²¼±Ê¶ê¤é¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£