Vaundy、体調不良のため北海道公演中止を発表 インフルエンザA型に感染 振替公演の協議＆調整もめど立たず
シンガー・ソングライターのVaundyが、インフルエンザA型感染のため、18日、19日に予定していた北海道公演を中止することが16日、公式サイトで発表された。
【ライブ写真】躍動的な動きを見せるVaundy
同サイトでは、「昨日Vaundyが体調不良となり、医師による診察を受けました結果、インフルエンザA型への感染が確認されました」と経緯を報告。「現在、加療により快方へと向かっておりますが、医師との相談の結果、本人の体調回復と感染拡大予防を第一に考え、2025年10月18日（土）、19日（日）Vaundy one man live VAWS hall tour “little punk” 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru公演につきましては中止とさせていただきます」と発表した。
続けて、「振替公演の実現に向けて関係各所と協議及び調整を試みておりましたが、調整の目処が立たず、この度はやむを得ず公演を中止とさせていただく判断となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「また、公演直前のお知らせとなりましたこと、そして、公演を楽しみにお待ちいただいておりましたお客様には大変なご迷惑とご心配をおかけすることを重ねてお詫び申し上げます」と重ねてお詫びした。
なお今後については「払い戻しの受付に関しましては決定次第、後日改めて発表させていただきます」とし、「一日も早い回復に向け、療養してまいります」と結んだ。
