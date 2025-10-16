ソフトバンクは、M5チップを搭載した新型iPad Proを10月22日に発売する。予約受付は、10月17日8時からオンラインショップおよびiPad取扱店で開始される。

iPad Pro（M5）は、高性能なM5チップを採用し、前世代のiPad Pro（M4）と比べて最大3.5倍のAIパフォーマンスを実現する。さらに、アップル設計のN1チップを搭載してWi-Fi 7に対応。加えてC1Xモデムを備え、モバイルデータ通信速度も最大50％向上しているという。

カラーはスペースブラックとシルバーの2色で、11インチと13インチの2サイズをラインアップ。Wi-Fi + Cellularモデルは、25カ月目に特典を申し込み、翌月末までに端末を返却した場合に残債が免除される「新トクするサポート＋（特典B）」の対象となる。

価格は、11インチiPad Pro（M5）のWi-Fiモデルが16万8800円～、Wi-Fi + Cellularモデルが25万6320円～。13インチiPad Pro（M5）はWi-Fiモデルが21万8800円～、Wi-Fi + Cellularモデルが31万8240円～となっている。

11インチiPad Pro（M5） Wi-Fi+Cellularモデルの価格/負担額 容量 256GB 512GB 1TB 1TB（Nano-texture） 2TB 2TB（Nano-texture） 価格 25万6320円 30万960円 37万800円 38万9520円 44万8560円 46万3680円 賦払金 5340円×48回 6270円×48回 8190円×24回＋7260円×24回 8600円×24回＋7630円×24回 9905円×24回＋8785円 1万240円×24回＋9080円×24回 新トクするサポート＋（特典B） 12万8160円 15万480円 19万6560円 20万6400円 23万7720円 24万5760円 13インチiPad Pro（M5） Wi-Fi+Cellularモデルの価格/負担額 容量 256GB 512GB 1TB 1TB（Nano-texture） 2TB 2TB（Nano-texture） 価格 31万8240円 36万3600円 42万3360円 44万2080円 48万2400円 49万9680円 賦払金 6630円×48回 7575円×48回 9350円×24回＋8290円×24回 9765円×24回＋8655円×24回 1万1055円×24回＋9045円×24回 1万1450円×24回＋9370円×24回 新トクするサポート＋（特典B） 15万9120円 18万1800円 22万4400円 23万4360円 26万5320円 27万4800円 iPad Pro（M5） Wi-Fiモデルの価格 容量 256GB 512GB 1TB 1TB（Nano-texture） 2TB 2TB（Nano-texture） 11インチ 16万8800円 20万4800円 27万2800円 28万8800円 34万800円 35万6800円 13インチ 21万8800円 25万4800円 32万2800円 33万8800円 39万800円 40万6800円

【お詫びと訂正 2025/10/16 18:48】

初出時、記事タイトルに「実質12.3万円～」と記載しておりましたが、正しくは実質12.8万円（12万8160円）となります。お詫びして訂正いたします。