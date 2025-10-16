11月1日に開始する「ダウンタウン」の松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の公式Xが16日に更新され、オリジナル番組「ダウプラボイス」の概要を発表した。

同Xではオリジナル番組「ダウプラボイス」について、「ユーモアと癒しが融合した新感覚の睡眠導入コンテンツ」と紹介。「ゲストに迎えた芸人たちと交わす静かなやり取りは、リズムよく耳に溶け込み、クスッと笑った瞬間に肩の力が抜けていく感覚です。大きな笑いではなく、小さな微笑みが心を落ち着け、安心とともに眠りへと導きます」と説明した。

15日にもオリジナル番組「実のない話トーナメント」、14日にもオリジナル番組「7：3トーク」の概要を発表していた。

◇DOWNTOWN＋ アプリから動画を視聴する仕組みで、スマートフォン、テレビ、パソコンで視聴が可能。ダウンタウン、松本、浜田の3カテゴリーで動画コンテンツを展開。月額1100円、年額1万1000円（いずれも税込み）。今月24日に公式サイトで事前申し込み受け付けが開始される。