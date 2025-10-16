◇阪神大学野球秋季リーグ 優勝決定プレーオフ 天理大3―4大産大（2025年10月16日 シティ信金スタジアム）

天理大は大産大との優勝決定プレーオフで延長10回サヨナラ負けを喫し、2季ぶりのリーグ優勝には手が届かなかった。

来秋ドラフト候補に挙がる先発・的場吏玖（3年）が、試合をつくった。最速147キロ右腕は1―0の初回に2与四球で1死一、二塁のピンチを招いたものの、動じない。今秋ドラフト候補の4番・小出望那（4年）を空振り三振、続く目川投（2年）を二ゴロに仕留め、波に乗った。

5回までノーヒット投球を展開。だが6回先頭の中前打から2死満塁とされ、二ゴロ失策で2点を失った。5回2/3を投げて1安打2失点（自責0）。悔しい敗戦後には「試合をつくれたのは良かったですけど、無駄な四球とカウントのつくり方が悪かったのが、反省点です。悔しいです」と反省の弁を絞り出した。

個人的には不完全燃焼のマウンドとなったが、ネット裏の評価は上々だった。視察した広島・鞘師智也スカウトは「真っすぐも変化球もいい。今年の春にコンディションを崩して、この秋も本調子ではなかったみたいですが、本来ならもっと制球力もあり、もっといいパフォーマンスを発揮できる投手。来年の候補に入ってきます」と期待した。

1メートル86、78キロとまだまだ細身。伸びしろ十分の的場は「今のスピードでは足りないと思うので、150キロを投げられるように、この冬で走り込みやウエートトレで体力づくりをして、体をつくっていきたいと思います」と来春以降の雪辱を見据え、意気込んだ。

◇的場 吏玖（まとば・りく）2004年（平16）11月23日、大阪府寝屋川市出身。池田小2年から寝屋川スカイヤーズで野球を始め、寝屋川第二中ではジュニアセブンでプレー。大阪電通大高では1年夏からエースも、甲子園出場経験なし。天理大では1年春からリーグ戦デビュー。1メートル86、78キロ。右投げ右打ち。