「自立」と「学習」ができちゃうヤマハの「新モビリティ」公開へ！ 自ら成長する未来の二輪車「MOTOROiD：Λ（モトロイド ラムダ）」がJMS2025に登場 独自の思考能力を持ったモデルの特徴とは？

人とモビリティな新たな関係性

ヤマハは、2025年10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されるJapan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025）において、AI技術を搭載した電動モビリティ「MOTOROiD：Λ（モトロイド ラムダ）」を参考出展することを発表しました。

「ヒトとマシンの新たな関係。その未来」を探求する概念検証プロジェクト「MOTOROiD」の最新モデルとなる同モデルは、人工知能技術によって自ら学習し成長するモビリティとして開発されています。

ヤマハのAI技術搭載モビリティ「MOTOROiD：Λ（モトロイド ラムダ）」

【画像】超カッコイイ！ これがヤマハ「MOTOROiD：Λ（モトロイド ラムダ）」です！ 画像で見る（27枚）

このプロジェクトは2017年に自立してライダーに近づく「MOTOROiD」で始まり、2023年にはヒトとマシンが呼応する「MOTOROiD2」が登場しました。今回のMOTOROiD：Λはその第3弾となります。

MOTOROiD：Λの特徴は、AI技術である強化学習を採用していることです。仮想環境での学習をSim2Real技術（コンピューターの仮想空間で学習したAIモデルを実世界で活用する手法）によって現実の動作へと変換しています。このアプローチにより、モビリティ自体に独自の思考能力を持たせ、人間と共に成長する新しい関係性の構築を目指しています。

デザイン面では、学習過程で生み出される最適かつ有機的な動きに対応できるよう、衝撃を考慮した耐久性と軽量化を重視した外骨格デザインを採用。「モビリティ×強化学習による運動制御」という未開拓の領域に挑戦することで、二輪車の世界に新たな可能性をもたらす実験機として設計されています。

MOTOROiD：Λの登場により、二輪モビリティの未来がどのように変化していくのか注目したいところです。