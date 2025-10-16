¡Úµð¿Í¡Û¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬Íèµ¨¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤ÐÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¶Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ïº£µ¨¡¢¡Öµð¿Í¤Î¿·¼é¸î¿À¡×¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡££µ£¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£±¡¦£±£±¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£´£¶¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¡££²Ç¯Ï¢Â³£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥»¡¼¥Ö²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡£±£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤Ï£µ¡½£µ¤Î£¸²ó¤Ë£·ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡££²²ó£²Ã¥»°¿¶£±»Í»àµå¤ÈÎÏÅê¤¹¤ë¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹£±£±²ó¤ÎËö¤Ë£¶¡½£·¤ÈµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£Ï¢ÇÔ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤ÎÍ¥¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤»þ°¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤¤Ã¤ÈÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤ÏÌ¾µå²ñÆþ¤ê¡ÊÄÌ»»£²£µ£°¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¡Ë¤Þ¤Ç¤¢¤È£³£¸¥»¡¼¥Ö¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÎäÀÅ¤À¡£¡ÖÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤âÀ°¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ£¹£²¡££Ç¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£