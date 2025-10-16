4月から3人が活動休止中のWHIB、インホン脱退で7人組に　JYJ以来13年ぶりのC-Jes男性グループ【全文】

ボーイズグループWHIB（フィブ）のインホンがグループを脱退することが明らかになった。

【写真】活休中のWHIBの3人

所属事務所C-JeS Studioは10月16日、公式ファンコミュニティを通じて「いつもWHIBを応援してくださるAnD（WHIBファン）の皆さまに、心より感謝申し上げます。このたび残念なお知らせをお伝えすることとなり、申し訳なく思います」と伝え、インホンの脱退を正式に発表した。

（写真提供＝OSEN）インホン

事務所は「最近、WHIBのメンバーであるインホン君がグループ脱退の意向を示しました。当社はWHIBのメンバーたちをはじめ、本人と深く話し合いを重ねた結果、本人の意思を尊重し、脱退という決断に至りました」と説明した。

これにより、WHIBは今後7人体制で活動を続ける予定だ。

WHIBは2023年に8人組としてデビュー。同事務所からは元東方神起の3人で結成されたJYJ以来、13年ぶりのボーイズグループだ。今年4月9日に4枚目のシングル『BANG OUT』をリリースして活動したが、5月7日よりメンバーのジェイダー、イジョン、ウォンジュンが健康上の理由で活動を休止している。

C-Jes Studioのコメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。C-Jes Studioです。

いつもWHIBを応援してくださるAnDの皆さまに心より感謝申し上げます。このたび残念なお知らせをお伝えすることになり、申し訳なく思います。

最近、WHIBのメンバーであるインホン君がグループ脱退の意向を示しました。

当社はWHIBのメンバーたちをはじめ、本人と深く話し合いを重ねた結果、本人の意思を尊重し、脱退という決断に至りました。

今後、WHIBは7人体制で活動を続ける予定です。

WHIBのカムバックを待ってくださっていたAnDの皆さまに突然のニュースをお伝えすることになり、深くお詫び申し上げます。

WHIBのメンバーたちはもちろん、新たな挑戦を始めるインホン君にも、温かい励ましと変わらぬ応援をお願いいたします。

ありがとうございます。

C-JeSスタジオ 拝