ÆüËÜ¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤·¤¿´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È½÷Í¥¡¢¡È8ºÐÇ¯¾å¡É±Ç²è´ÆÆÄ¤È·ëº§¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤´±ï¤È¶¦¤Ë¡Ä¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û

¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×T-ARA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥Ï¥à¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢·ëº§¤¹¤ë¡£
10·î16Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¥Þ¥¹¥¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Ï¥à¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬11·îÃæ¤ËÂçÀÚ¤Ê¤´±ï¤È¶¦¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹Ï©¤òÊâ¤à¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢·ëº§¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¿·Ïº¤Ï°ìÈÌ¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢·ëº§¼°¤ÏÎ¾²È¤Î²ÈÂ²¤ä¿Æ¤·¤¤ÃÎ¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÀÅ¤«¤Ç²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤â¤È¤ÇÈó¸ø³«¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êÀ®½Ï¤·¤¿»Ñ¤Ç¡¢º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´°§»¢¤¹¤ë¥Ï¥à¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø¿´¤È±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
»öÌ³½ê¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÆâ¤Ç¿·Ïº¤ò¡È°ìÈÌ¿Í¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÎ©¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤¬±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥¥à¡¦¥Ó¥ç¥ó¥¦»á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Þ¥¹¥¯¥¹¥¿¥¸¥ªÂ¦¤Ï¡Ö¥¥à¡¦¥Ó¥ç¥ó¥¦´ÆÆÄ¤È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ï¥à¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2009Ç¯¤ËT-ARA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ÂåÉ½¶Ê¤Ë¤Ï¡ØBo Peep Bo Peep¡Ù¡ØRoly-Poly¡Ù¡ØLovey-Dovey¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¡ØDESIRE¡Ù¤ÇÆüËÜ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢1980Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¥à¡¦¥Ó¥ç¥ó¥¦´ÆÆÄ¤Ï¡¢2013Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥Æ¥í¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¡ÖÂè22²ó³øÆü±Ç²è¾Þ¡×¿·¿Í´ÆÆÄ¾Þ¡¦µÓËÜ¾Þ¡¢¡ÖÂè34²óÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¡×¿·¿Í´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ØPMC¡§¥¶¡¦¥Ð¥ó¥«¡¼¡Ù¤ä¡ØÁ´ÃÎÅª¤ÊÆÉ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¡£12·î19Æü¤ËNetflix¤Ç¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ØÂç¹¿¿å¡Ù¤Î±é½Ð¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥à¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¸ø¼°¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥Ï¥à¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥Þ¥¹¥¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¥Ï¥à¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë²¹¤«¤¤±þ±ç¤È°¦¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥à¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢11·îÃæ¤ËÂçÀÚ¤Ê¤´±ï¤È¶¦¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹Ï©¤òÊâ¤à¤³¤È¤òÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Ïº¤Ï°ìÈÌ¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢·ëº§¼°¤ÏÎ¾²È¤Î²ÈÂ²¤È¿Æ¤·¤¤ÃÎ¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢ÀÅ¤«¤Ç²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤â¤È¤ÇÈó¸ø³«¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êÀ®½Ï¤·¤¿»Ñ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´°§»¢¤¹¤ë¥Ï¥à¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø¿´¤È±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
