加護亜依「たぶん依存してます」2度の未成年喫煙で懲戒解雇、2児の母となった今も…！？：あちこちオードリー
「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）10月15日（水）の放送は、加護亜依、なすなかにし(那須晃行、中西茂樹)、マユリカ(阪本、中谷)がご来店。加護がスキャンダルを大反省！？
【動画】加護亜依「たぶん依存してます」2度の未成年喫煙で懲戒解雇、2児の母となった今も…！？
モーニング娘。として4年間活動した伝説的アイドル、加護が初来店。日々の反省を日記形式で綴る「反省ノート」に向け、「この企画の為に10何年間やってきました。人生の半分が反省です」と並々ならぬ意気込み！？
収録開始2分、ここで、なすなかにし・中西が「さすがに今日カウンターに灰皿置いてないですよね」とぶっこむ。静かに笑う加護だったが、実は…！？
人生で一番反省しているのは「18歳の時の、2回目の喫煙がバレた時」と加護。1回目の喫煙発覚で約1年謹慎し復帰した際、事務所から「堂々としてください」と言われたことを「そっかぁ、堂々と吸おう」と解釈してしまい、2回目の発覚で懲戒解雇処分に。
1回目発覚の時点では「まだうまく吸えてなかったんで、上手に吸えるようになりたい」と謎の向上心があったそう。加護は「肺には私入れてません」とカメラ目線で宣言し、一同爆笑！
12歳でデビューし濃い人生を送ってきた加護も、今では2児の母。自身が多忙のためあまり学校に通えなかったこともあり、子どもへの「こうしてほしい」という思いが強いという。
現在中学1年生の娘には「タバコは絶対吸わない方がいい」と誰よりも説得力のあるアドバイスを。しかしWikipediaを見た娘から「ママやばくない？なんでこうなったの？」と言われるという。娘は「タバコは絶対吸わない」と決意は固いようで、良き反面教師に！？
今はタバコは吸わないという加護だが、「IQOSは吸います」と。「たぶん依存してます」との本音に、再び一同爆笑！
加護の反省ノートは「最近バラエティに呼ばれることが増えたけど、今の私をどれくらいイジっていいのか皆さんを迷わせてしまった気がする」。
「皆さんがイメージする"ミニモニ。の加護ちゃん"と、"ブラックな加護ちゃん"が共存している加護ちゃん」を目の前にした共演者が「どこまでイジっていいんだろう？」と戸惑っている空気を感じてしまうという。
加護としては「イジってもらっていい」というスタンス。絶妙なタイミングでイジられると「センスを感じます」という。
対して、開始早々イジられるのは“お寿司屋さんで、つまみもなくいきなり寿司が出る感じ”と。この収録冒頭、中西のいきなりすぎるイジリにはやや不満だった！？
この他、なすなかにしは「松竹芸能の事務所移転を止めるべきだった」と反省しつつ、退所を検討中！？マユリカ中谷は風呂やトイレの掃除をサボった結果、SNSにう〇こをアップ！？相方・阪本の非常識すぎる行動にも一同ドン引き！「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
加護亜依、一番反省しているのは？
世間のイメージを演じてしまい、反省！
