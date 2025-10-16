【あす17日（金）全国天気】

・ポイント

全国的に晴天 からっとした陽気 絶好の洗濯日和

東京都心の晴天は1週間ぶり 九州や沖縄は真夏日続出

あす17日（金）は、低気圧や前線が東へ抜け、全国的に晴れる所が多くなるでしょう。大陸からの高気圧に覆われますので、湿度も下がり、からっとした絶好の洗濯日和となりそうです。

東京都心で晴れるのは、1週間ぶりとなります（日照時間5時間以上）。ただ北海道は雲が取れにくいかもしれません。朝の冷え込みは弱いでしょう。日中も、北海道を除き、平年より5℃前後高めで、東日本や西日本は25℃以上の夏日となりそうです。

特に九州から沖縄にかけては、引き続き、真夏のような暑さとなる所が多い見込みです。予想最高気温は、熊本、那覇、石垣島で33℃、高知、久留米、佐賀、鹿児島で31℃などとなっています。

あす17日（金）の予想最低気温

（）内は前日比と季節感

札幌 11℃（＋3 10月上旬）

青森 12℃（＋1 10月上旬）

仙台 15℃（＋2 10月上旬）

新潟 16℃（ -2 9月下旬）

東京都心 18℃（＋2 9月下旬）

名古屋 19℃（ -1 9月下旬）

大阪 20℃（ -2 9月下旬）

広島 19℃（ -3 9月下旬）

高知 21℃（ -2 9月中旬）

福岡 22℃（ -2 9月中旬）

あす17日（金）の予想最高気温

（）内は前日比と季節感

札幌 16℃（ -2 平年並み）

青森 20℃（＋2 10月上旬）

仙台 23℃（＋7 9月下旬）

新潟 24℃（＋4 9月下旬）

東京都心 25℃（＋4 9月下旬）

名古屋 28℃（＋5 9月下旬）

大阪 29℃（＋3 9月中旬）

広島 29℃（＋2 9月中旬）

高知 31℃（＋1 9月上旬）

福岡 29℃（±0 9月中旬）

【来週は、西日本でも秋到来へ】

週末は、低気圧や前線の通過で、雨や風の強まる所がありそうで、注意が必要です。そして週明けは、北日本から寒気が流れ込み、北海道の平地でも雪の降る所があるかもしれません。

東京も最高気温が20℃に届かない予想です。また季節外れの真夏日が続く九州でも25℃以下となる予想で、西日本でもようやく秋が到来するでしょう。ただ16日発表の1か月予報では、向こう1か月間、東日本や西日本で、高温傾向が続く見込みです。