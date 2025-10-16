１６日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２２．０９ポイント（０．０９％）安の２５８８８．５１ポイントと小反落する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は８．５５ポイント（０．０９％）高の９２５９．４６ポイントと小幅に続伸した。売買代金は２７５４億３１２０万香港ドル（約５兆３５４３億円）に縮小している（１５日は３１５８億１３２０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米中通商対立の警戒感や、中国経済の鈍化懸念などが相場の重しとなった。中国当局がレアアース（希土類）輸出規制の強化を打ち出したことに端を発し、米国は対中圧力を強めている。トランプ米大統領は１５日、米国と中国は今現在、貿易戦争の状態にあるとの認識を示した。また、前日引け後に報告された９月の中国金融統計では、人民元建て新規融資額が前月から拡大したが、市場予想にはとどかず、マネーサプライ（通貨供給量）Ｍ２の伸びも予想を下回っている。もっとも、下値は限定的。中国共産党は来週２０〜２３日に第２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）を開き、来年から始まる第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）について議論する。景気対策に対する期待感が相場を下支えした。ハンセン指数もプラス圏で推移する場面がみられている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、モバイル端末・自動車メーカーの小米集団（１８１０／ＨＫ）が３．６％安、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が２．８％安、香港不動産大手の恒隆地産（１０１／ＨＫ）が２．３％安と下げが目立った。小米に関しては、先ごろ発生した同社製ＥＶ（電気自動車）の死亡事故が改めて売り材料視されている。事故を起こした高級ＥＶ「ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ」は人気を博し、５月下旬時点の予約販売で年間販売目標を達成した。

セクター別では、新興ＥＶが安い。小米集団のほか、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が９．０％、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が３．９％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が３．５％ずつ下落した。半導体やＥＶの下げが響き、ハンセン科技（テック）指数は１．２％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。

産金・非鉄セクターもさえない。赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が３．５％安、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が２．３％安、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が１．４％安、江西銅業（３５８／ＨＫ）が３．６％安、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が２．０％安で取引を終えた。

半面、中国の金融セクターは高い。中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）が３．０％、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）が２．１％、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が４．８％、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が３．５％、華泰証券（６８８６／ＨＫ）が３．３％、中信証券（６０３０／ＨＫ）が１．３％ずつ上昇した。

本土マーケットは小幅続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１０％高の３９１６．２３ポイントで取引を終了した。銀行・保険が高い。エネルギー、運輸、消費関連、公益、医薬なども買われた。半面、産金・非鉄は安い。鉄鋼・建材、ハイテク、インフラ関連、自動車、不動産も売られた。

