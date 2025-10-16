国民民主党の玉木雄一郎代表が１６日、ＴＢＳ「ひるおび」に生出演した。

国会首相指名選挙に向け、立憲民主党が提起し、玉木氏を首相候補に立てることも視野に１５日に立国維の３野党代表会談が行われたが、その直後、自民・高市早苗総裁と維新・吉村洋文代表が会談し、連立政権に向けた政策協議を行うことで同意した。

【衆院会派（８日現在、過半数２３３）】

自民１９６

立憲１４８

維新３５

国民２７

公明２４

国民民主にとっては、自公連立時（１９６＋２４＝２２０議席）は、過半数まで残り１３議席だったため、国民民主２７議席が加われば過半数を超えるため、政策実現のための連立・協力交渉は意義があったとされる。

番組では、玉木氏が１５日夜のネット配信で「（野党）３者協議は何だったんだ。自民とやるんだったら最初から言って」「維新が加わるのであれば我々が連立に加わる必要はなくなった」と発言したことが取り上げられた。

今回、自民１９６＋維新３５＝２３１議席の連立が実現しても過半数まで残り２議席が必要な状況だが、玉木氏は「維新が加わると過半数にいくと思う」と述べた。「自民と維新で２３１になってますけども、例えば無所属の自民党系の先生が１人いますし、あと日本保守党さんとかを含むということになると、２３３を超える」と語った。