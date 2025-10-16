パパブブレのど飴が登場♡寒い冬の乾燥対策＆贈り物にもぴったり

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」から、遊び心あふれる冬の新作のど飴が10月16日（木）より全国店舗と公式サイトで発売♡清涼感とまろやかさを両立した「潤いミックス」740円（税込）や、ハーブとフルーツ×ひんやりパウダーで爽快感たっぷりの「潤いドロップミックス」740円（税込）など、健康を気遣う贈り物や自分へのリフレッシュにぴったりです♪

遊び心満点♡ユニークな冬のケアキャンディ

潤いミックス

冬の乾燥にぴったりの「潤いミックス」740円（税込）は、喉の文字をあしらったミントミルクや、力強く吠える虎デザイン、口を大きく開けた喉モチーフのキャンディなど、見た目も楽しい遊び心あふれる一粒♡

さらに“邪払”にちなんだシトラスフレーバーもラインアップされ、贈る相手の健康や元気を願う気持ちも込められています。

ひんやり爽快！ハーブ×フルーツの新感覚

潤いドロップミックス

「潤いドロップミックス」740円（税込）は、ハーブとフルーツの組み合わせにひんやりパウダーを練り込み、外側と中心部にもコーティング♡

口いっぱいに広がる清涼感で、これまでにないスッキリ感を楽しめます。フレーバーごとに異なる色合いで、見た目も可愛く気分に合わせて選べる楽しさが魅力です♪

冬の喉ケアも♡パパブブレで楽しむ可愛いのど飴

全国店舗と公式サイトで発売中のパパブブレの新作のど飴は、味わいとデザインの両方にこだわったユニークな冬のケアキャンディ♡

潤いミックス740円（税込）や潤いドロップミックス740円（税込）で、季節の乾燥や喉のケアを楽しみながら、贈り物や自分へのリフレッシュに最適です♪

見た目も可愛く、パーティーやオフィスでのちょっとしたおやつとしても楽しめます。