関関同立の中で「最も知名度が高いと思う大学」ランキング！ 2位「立命館大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜2日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、関関同立の大学に関するアンケートを実施しました。
その中から、「関関同立の中で最も知名度が高い」と思う大学ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「有名人が多い、野球選手も多く輩出している」（20代男性／大阪府）、「京都でとても優秀な学生が多い学校というイメージがあり、立命館のことを詳しく知らなくても、名前だけは聞いたことがある方が多いように思います」（30代女性／長崎県）、「キャンパスが多く、また研究や各行政と関連したイベントを行なっていること。スポーツのクラブのレベルも高く、名前を聞く頻度が高い」（30代男性／京都府）といった声が集まりました。
回答者からは「カズレーザーが一気に知名度を上げたと思います」（30代女性／愛知県）、「明治時代に創設された大学で、歴史と伝統があり知名度もあります」（50代女性／広島県）、「政治・経済・文化など多方面に著名な卒業生を輩出しているから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
