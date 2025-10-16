¡ÖÈ¿Â§µé¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤à¿¿¤ÃÇòá¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¶ÚÆù¤¬³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
À¡¤ßÅÏ¤ëÀÄ¶õ¥Ð¥Ã¥¯¤Ë
¡¡10·î17¡¢18Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¥¢¥á¥ê¥«¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖWWE¡×¤ÎÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤Ï¡×¤È¡¢WWE¡ÖRAW¡×¤Î¸ø±é¤ÇË¬¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¡¢À¡¤ßÅÏ¤ëÀÄ¶õ¤Ë±Ç¤¨¤ë¡¢ÌÜ¤Ë¤ââÁ¤·¤¤½ãÇò¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈ¿Â§µé¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¶ÚÆù¤¬³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡ÖÉ÷·Ê¤È¤¤¤¤¡¢Èï¼ÌÂÎ¤È¤¤¤¤¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈþ¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥è¤Ï»Ë¾å7¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëWWE½÷»Ò¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡£WWEÆüËÜ¸ø±é¤Î½éÆü¤Ë¤¢¤¿¤ë17Æü¡¢¥¤¥è¤Ï¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥¢¥¹¥«¤È¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤Î¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡Ö¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡×¤È¤Î°ø±ï¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤à¡£
¡¡Íâ18Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¿¥ë4¥¦¥§¥¤·Á¼°½÷»ÒÀ¤³¦²¦ºÂÀï¡×¤Ç¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥Ð¥Ã¥±¥ë¡¢¥é¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡¢¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡26Æü¤Ë¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×ºßÀÒ»þÂå¤Ë¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿´äÃ«ËãÍ¥¤È7Ç¯È¾¿¶¤ê¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¡£