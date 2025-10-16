【日本代表】11月のもう１カードはガーナ戦に決定！北中米W杯アフリカ予選を突破した75位。国立ボリビア戦の４日前に豊田で対戦
日本サッカー協会は10月16日、11月14日に豊田スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップにおいて、日本代表がガーナ代表と対戦すると発表した。
11月18日に国立競技場でボリビアと戦うことは決まっていたが、もう１試合の相手は未定となっていた。
FIFAランキングは日本が19位なのに対し、ガーナは75位。アフリカ予選を突破し、すでに北中米ワールドカップ出場を決めている。
今月14日にブラジルを３−２で初めて破った森保ジャパンは、年内締め括りとなる11月シリーズでも確かな結果を残せるか。
森保一監督のコメントは以下の通り。
「2022年のキリンカップで対戦したガーナ代表戦では我々が勝利しましたが、アフリカのチームらしく、身体能力の高さを生かしたプレーが印象的でした。今回対戦するガーナ代表はFIFAワールドカップ26アフリカ予選をグループ首位で通過し、実力は疑う余地がありません。今回も同様に非常に難しい戦いになると思いますが、我々もこれまでに積み上げてきたものに加えてさらにクオリティを高めたいと思います。
来年のワールドカップ本大会に向けて日本一丸でチャレンジしながら勝利をサポーターに届けたいと思います」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
