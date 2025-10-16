小柳ルミ子、“夫”と寄り添いショット「美男美女カップル」「素敵なツーショットなんですが…」
小柳ルミ子が16日に更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）公式インスタグラムに登場。劇中で夫婦役を演じる村上弘明との2ショットを公開した。
【写真】正装姿で“夫”と寄り添い2ショットを公開した小柳ルミ子
同作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
村上が演じるのは、御厨ホールディングス社長・御厨剛太郎。典型的な権力主義者で男尊女卑のパワハラ体質。息子の利人に独善的な帝王学を施し、自分のやり方を踏襲するよう求めているという役どころ。一方、小柳演じる妻の富美子は、人を傷つけるワードセンスに関して天才的な能力を持っており、第1話でも息子の嫁・御厨真琴（中村ゆり）に対して嫌味を放つ。
インスタグラムではフォーマルにスーツを着こなした剛太郎と和装の富美子の2ショットをアップ。「表向きは御厨グループの素敵な社長夫婦ですが実際の様子は…第1話をチェック！」と意味深長なメッセージとともにアピールした。
この投稿に「素敵なツーショットなんですが…」「なかなか、イヤな感じを醸し出しており、ドラマにピリッと感を出してましたねぇ〜」といったコメントが寄せられた。
