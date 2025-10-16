◇阪神大学野球秋季リーグ 優勝決定プレーオフ 大産大4―3天理大（2025年10月16日 シティ信金スタジアム）

大産大が天理大との優勝決定プレーオフを制し、2季連続12度目のリーグ優勝を決めた。春秋連覇は同校初。明治神宮大会（11月14日開幕、神宮）出場2枠をかけ、31日から関西地区大学野球選手権（GOSANDO南港）に出場する。

リーグ戦はともに8勝2敗、24ポイントで並んだ。直接対決も1勝1敗の五分だった。2季連続のリーグ制覇を狙った大産大と、2季ぶりの頂点を望んだ天理大とが相まみえた優勝決定プレーオフ。頂上決戦にふさわしく両軍が譲らず、3―3のまま延長タイブレークに突入する激闘となった。

天理大の攻撃を無失点でしのいで、迎えた10回裏。無死一、二塁から相手投手がけん制悪送球を犯し無死一、三塁となった。ここで相手ベンチは、打席の4番・小出望那（もなく＝4年）を申告敬遠で歩かせ、満塁策を取った。次打者は目川投（とう＝2年）。打席に向かう前から、気合十分だった。

「もうこっちの流れだったので、回ってくる前から自分が決めようと思っていました。（外野手が）前に来ていたので、絶対に越えたと思いました」

カウント1ストライクからの2球目。完璧に捉えた打球は、前進守備を敷いていた左翼手の頭上を越えた。そして、グラウンド上に歓喜の輪が広がった。「（サヨナラ打は）野球人生初です。気持ちいいですね。最高です！」。殊勲の2年生は喜びを爆発させた。

投げては、0―3の4回2死一、二塁から登板した2番手・長友一夢（ひとむ＝4年）が6回1/3を2安打無失点と好救援。市川哲也監督は「長友がずっとゼロで抑えてくれて、最後（の10回）に（一塁手）北橋（佳太郎＝4年）の守備も大きかった。井田（一虎＝3年）が代打で（9回に同点打を）打ってくれたり、目川が打ってくれたり、下級生も頑張ってくれた」と奮闘を称えた上で、「（勢いを）関西選手権につなげていってほしいですね」と前を向いた。