Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ宮大樹（２９）が、１９日のアウェー・富山戦で８試合ぶりに戦線復帰する可能性が１６日、浮上した。宮の沢で行われた紅白戦で主力組にも入り、体を張って守り、大声で周囲を動かすなど、存在を示した。

８月９日の長崎戦で右太もも裏を肉離れした。９月２５日に部分合流を果たし、状態向上を図ってきたが、患部の状態が思わしくなく、今月１２日の紅白戦でのプレーは回避した。目標に定めてきた富山戦出場に暗雲が立ちこめたが、患部の不安が消え、思い描いていた通りの復帰戦が見えてきた。

試合からは２か月以上離れているが「ぶっつけ本番にはなると思うけど、試合勘とかはあまり気にしていない」と言い切った。その裏付けにあるのは経験。Ｊ１福岡でプレーした２０２３年５月、今回同様に筋肉系の負傷から約２か月ぶりの復帰となった鳥栖との「ダービーマッチ」に実戦を挟まずに先発。０―０の引き分けに持ち込んだ。「こういうことはキャリアの中でもやってきたので」。自信を持ってピッチに立つ。

６月にＪ１名古屋から期限付き移籍後、７試合でＤＦの中心を務め、勝ち点１３を積み上げた。１８６センチの体を生かした守備力と的確な上に士気を高められるコーチングは、２連敗中のチームを上向かせるための好材料となる。「今は粘り強さみたいなのが少し欠けてるかなと思う」。外から見た試合ぶりを、宮はそう評した上で「どんなプレースタイルを志向していても、攻守ともにアグレッシブにいけるチームが主導権を握れると思っているので」。闘志を呼び戻すための役割を果たし、３試合ぶり勝ち点３取りの一因となる。

残り６試合でプレーオフ圏の６位とは勝ち点１０差。宮は「厳しいかもしれないけど」と漏らしつつも、こう続けた。「プロである以上、負けて良い試合なんて１試合もない。どんな状況でも応援してくれる人はいるし、この週末が楽しみで過ごしてるサポーターもたくさんいると思う。『そういう人たちのために』と言ったらきれい事に聞こえるかもしれないが、常に勝ち点３をとり続けようとする集団でいないと」。可能性ある限り、ファイティングポーズは一切緩めず、目の前の戦いに全力を尽くす。