気泡と香りで魅せる！シャンパンカクテル＆シャンパンブルースの世界【THE カクテルバイブル500】

ワイン＆シャンパンなど【シャンパンカクテル（Champagne Cocktail）】

角砂糖からあがる気泡が魅力的

1943年の映画『カサブランカ』でハンフリー・ボガートが「君の瞳に乾杯」というセリフのときに飲んでいたことで、一躍有名になったカクテル。角砂糖が徐々に溶けていく様子と味の変化を楽しみながらいただこう。

レシピ

シャンパン：適量

アンゴスチュラビターズ：1dash

角砂糖：1個

グラスに角砂糖を入れ、アンゴスチュラビターズを角砂糖にかける。冷えたシャンパンで静かに満たし、レモンピールを浮かべて完成。

ひとことメモ

シャンパンは5～6気圧あるため、開栓の際はナプキンなどをかけ、コルクが飛ばないよう注意。そのまま開けると数メートル以上飛ぶことも。

ワイン＆シャンパンなど【シャンパンブルース（Champagne Blues）】

パーティーでも楽しめる美しいカクテル

1979年に発表された小説「シャンパンブルース」にちなんだとされる説もあるが、それより前の1890年に誕生したとされる歴史あるカクテル。美しいブルーとシャンパンの掛け合わせが幻想的な一杯だ。

レシピ

ブルーキュラソー：10ml

シャンパン：適量

グラスにブルーキュラソーを入れ、シャンパンを静かに注ぎ、軽く混ぜる。お好みで花を添えれば完成。

ひとことメモ

「シャンパンブルース」というネーミングながら、実際はスパークリングワインでつくることも多いカクテル。

ワイン＆シャンパンなど（Wine & Champagne）

ワインの歴史は古く、紀元前3000年ごろまで遡る。製法によって赤ワイン、白ワイン、ロゼワインなど無発泡の「スティルワイン」と、シャンパンに代表される「スパークリングワイン」に大きく分けられる。ほかに、ブランデーを添加したシェリー酒、ハーブやフルーツで香りづけしたフレーバードワインなども。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡