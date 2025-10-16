通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は９．４％付近、上昇一服
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.43 5.90 7.62 6.40
1MO 9.69 6.51 7.92 6.77
3MO 9.56 6.68 8.19 7.25
6MO 9.60 6.79 8.50 7.44
9MO 9.61 6.91 8.69 7.64
1YR 9.62 7.02 8.85 7.77
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.28 8.64 6.90
1MO 8.50 8.88 7.19
3MO 8.91 8.87 7.30
6MO 9.17 9.14 7.52
9MO 9.41 9.36 7.64
1YR 9.54 9.53 7.77
東京時間16:36現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は９．４％付近と東京午前の９．８％付近から低下。スポット市場での一段の円高の動きが落ち着いていることが円コール需要を軽減させたもよう。
ロンドン序盤、ドル円１週間は９．４％付近と東京午前の９．８％付近から低下。スポット市場での一段の円高の動きが落ち着いていることが円コール需要を軽減させたもよう。