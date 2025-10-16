ブリュワーズのマーフィー監督が日本時間16日、ドジャースとのア・リーグ優勝決定シリーズ第3戦に向けて会見に出席しました。

山本由伸投手など絶好調のドジャース先発陣を前に、2連敗中のブリュワーズ。

そんな選手たちへ言葉ではなく文字でメッセージを送ったというマーフィー監督は、「それは励みになるし、心からのものだ。時には声に出すより、30秒で読める簡潔なメッセージを書き留める方が効果的だ。そう、心のこもった言葉を。偉大さはこうした積み重ねから生まれるんだ」と話します。

マーフィー監督は、チームが難しい状況に置かれてもなおポジティブな言葉をつむぎます。「どんな山であろうと、我々は乗り越える。さあ、仕事に取りかかろう。過去に起きたことは全て過去のことだ。行こう。このチームはそれを乗り越えるのに最適な集団だ。彼らは一年を通して特別な精神力を持っていた。だから私はかなり自信がある」と選手への信頼を寄せます。

ブリュワーズの選手たちについて、「ああ、こいつらはメジャーリーグの選手だ。メジャーリーガーになるのに何が必要か考えてみろ。彼らが1パーセントのエリートだなんて言うのはフェアじゃない。彼らは1パーセント以上の実力を持っています。大抵の場合、その能力は備わっている。でも人間なら誰でも自信を失ったり疑い始めたりする。でも彼らには十分なサポートが周りにある。同時に目標がどこにあるかを正確に把握するんだ。自分のプロセスが何で、それをどう実行すべきかを正確に理解するんだ」と語ります。

そしてマーフィー監督は最後に「とはいえ、このチームがシーズンで首位に立ち、メジャーリーグ最多勝を挙げるなど予想外だった。だからこそ私は信じている。疑う理由は山ほどある。恐ろしいシナリオも数多く存在する。だが今こそ、考える時でも、文句を言う時でも、言い訳をする時でもない。行動する時だ」と毅然とした態度で締めくくりました。