大丸松坂屋百貨店メタバース事業は、大丸・松坂屋オリジナル3Dアバター販売開始2周年の感謝を込めて、「2周年記念 衣装セール＆VRChatイベント」を開催すると発表した。

今回のセールでは、10月17日より3日間限定で、販売開始後初となる3D衣装セールを実施する。30種の衣装が通常商品価格から50％OFFとなる。

また、既存販売されている商品から、新たにVRChat向けアバター4種が着せ替えできるようにラインナップが拡大された。販売開始は10月21日12時より行う。

オリジナル3Dアバターの販売開始から2周年を記念し、アバターユーザーへの感謝を伝えるイベントを開催する。イベントでは、2周年を記念したオリジナル3Dグッズ「百貨戦隊DMレンジャーバッジ」が配布されるほか、メタバース事業の今後の取り組みについて先行して告知される予定だ。

■セール概要セール期間：10月17日0：00～10月19日23：59内容：BOOTH「大丸・松坂屋アバター販売公式」で販売中の3D衣装 30種が通常商品価格から50%OFF※BOOTHページ更新作業のためセール実施前後の以下の期間中、セール対象衣装が販売休止となります。・10月16日15：00～23：59まで・10月20日0：00～10月21日12：00 まで※オリジナル3Dアバターはセール対象外BOOTH「大丸・松坂屋アバター販売公式」 URL：https://dm-avatar.booth.pm/

■VRChatイベント概要開催日時：10月17日21：00～22：00場所 ：VRChat内 特設ワールド Group+形式のインスタンス参加方法：以下のURLからVRChatグループ【百貨戦隊DMレンジャー】にご参加の上、グループ＋インスタンスにお入りください。・インスタンス開場時間：21：00（予定）・グループURL：https://vrc.group/DMO.4057※ご入場までお待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。※本イベントは PC（デスクトップモード、PCVR）での開催となります。お問い合わせ：大丸 ・松坂屋アバター販売公式の公式 X（@dm_avatar）