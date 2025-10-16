１０月２４日付で東証グロース市場に新規上場予定のインフキュリオン<438A.T>の公開価格が、仮条件（１５４０～１６００円）の上限を上回る１６８０円に決定した。



同社は、決済・金融プラットフォームの提供を主な事業とする。あらゆる事業者のフィンテックパートナーとして、次世代型の決済システムを中心とした金融サービスを機能単位で柔軟に利用するためのプラットフォームを提供するとともに、その導入支援を含む決済・金融領域全般に関するコンサルティングサービスを提供している。三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>の持ち分法適用会社で、同グループが提供する法人向けデジタル総合金融サービス「Ｔｒｕｎｋ（トランク）」の開発にも参画している。公募株式数１７０万株、売出株式数５０１万１８００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し１００万６７００株を予定。主幹事はＳＢＩ証券。



出所：MINKABU PRESS