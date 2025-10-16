『綾瀬はるか 2026カレンダー』が2025年11月15日にハゴロモより発売される。

【画像】綾瀬はるかの自然体の表情が満載の2026年カレンダー

毎年恒例となっている綾瀬のカレンダーシリーズだが、今回もファン待望の撮り下ろし写真が満載。壁掛けタイプと卓上タイプの2種類が発売され、すでに各ネットショップや全国の書店などで予約受付がスタートしている。さらに、抽選で直筆サイン入りカレンダーが当たる特典付きショップも登場しており、早くも話題を集めている。

公開された表紙と中面カットでは、綾瀬の持ち味である柔らかい笑顔と清らかな透明感が印象的。飾らない自然体の姿から、ふとした瞬間に見せる凛としたまなざしまで、1枚ごとに異なる魅力が収められている。まるで“綾瀬はるかの日常”をそっと覗き見ているような、温かみのある写真集のような仕上がりだ。

本作に収録される写真はすべて完全撮り下ろし。スタジオだけでなく、柔らかな自然光が差し込む屋外でのショットも含まれており、彼女のナチュラルな美しさがより一層際立つ構成となっている。また、タイトルロゴには綾瀬本人の直筆文字が採用され、作品全体を通して“本人らしさ”へのこだわりが感じられる仕上がりとなっている。

さらに、公式ファンクラブ「ホリプロ・スクエア」会員限定で予約した場合には、豪華特典が付属。壁掛け版・卓上版それぞれに異なる特典が用意されており、ファンならぜひ手に入れておきたい内容となっている。

■購入特典【壁掛け】特典内容：特典ポストカード1枚、さらに抽選で10名様に直筆サイン＋宛名入りポストカードをプレゼント

【卓上】特典内容：抽選で10名様に直筆サイン＋宛名入りカレンダーをプレゼント

（文＝リアルサウンド ブック編集部）