10月14日、指原莉乃がバラエティ番組『ザ! 世界仰天ニュース』（日本テレビ系）に出演した。指原の“激変ビジュ”に驚く視聴者も多かったようだ。

この日は、「食の危険スペシャル」と題して、エノキやシイタケなど、身近な食材が思わぬ危険につながったケースが紹介された。

「スタジオゲストには、指原さんと、彼女がプロデュースした10人組アイドルグループ『＝LOVE（イコールラブ）』の野口衣織さん、齋藤樹愛羅（きあら）さん、大谷映美里さん、高松瞳さん、大場花菜さんが出演しました。MCの笑福亭鶴瓶さんからは『指原軍団』とイジられていました」（スポーツ紙記者）

“教え子”とともにスタジオトークを展開した指原だが、Xでは

《指原の顔がいつもと違わない!?》

《指原莉乃 今日久しぶりにテレビで見たけど何だろ…こんな顔だったっけ…??》

など、驚きの声があがっている。

「10月11日、指原さんのYouTubeチャンネルで、メイクアップアーティストの小田切ヒロさんとのコラボ企画で、小田切さんからメイクを施してもらう動画がアップされました。このときの指原さんの顔に対しても、SNSでは『いままでと違う』という声が殺到したのです。

指原さんは、過去の雑誌のインタビューで、顔の引き締めやハリアップ系の施術など、美容医療をしていることを明かしています。今回『仰天ニュース』で久しぶりに指原さんを見た人のなかには、メイクなどが変わった印象を受けた人もいたのだと思われます」（芸能記者）

『坂上＆指原のつぶれない店』（TBS系）、『トークィーンズ』（フジテレビ系）、『キッチンカー大作戦』（テレビ朝日系）と、3本のレギュラー番組を抱える指原。しかし、近年はテレビでの仕事に変化が見られた。

「10本近くレギュラー番組を抱えた時期もあった指原さんですが、ここ数年、MCを務める番組が次々に終了しています。2022年に『今夜くらべてみました』（日本テレビ系）と『痛快TV スカッとジャパン』（フジテレビ系）、『ガッテン!』（NHK総合）が立て続けに終わり、2023年に『ゼロイチ』（日本テレビ系）と『推しといつまでも』（MBS制作、TBS系）、2025年3月には『超無敵クラス』（日本テレビ系）も終了しました。

近年は、コスメやアイドルグループのプロデュース業に力を入れていることもあり、以前に比べると、“テレビ離れ”が進んでいると見る向きも少なくないようです」（同前）

指原はAKB48時代から、自らの“恋愛スキャンダル”すらネタに変えるトークスキルで、テレビでの露出を増やしてきた。2019年にAKB48を卒業後は、番組MCにも多く起用されてきたが、人知れず悩みも抱えていたようだ。

「2022年3月、指原さんとフワちゃんのバラエティ番組『さしフワご相談ナイト』（フジテレビ系）で、指原さんが仕事の悩みを打ち明ける場面がありました。指原さんは『女性タレントとしての限界はすごく感じてる。芸人さんいないと進行できないし、女性ひとりで進行って相当、力ないとできない』と漏らしていたのです。

番組の顔となるMCの仕事にやりがいを感じつつも、思い悩むこともあったようです。ただ『私には無理だなって思ったから、もうすでに違うお金の稼ぎ方を考えてるところ』と、冷静に自己分析していました。その後、MCの仕事は減ったものの、指原さんがプロデュースした『＝LOVE』は音楽番組やバラエティ番組での露出を増やしています。彼女のなかで、新たなキャリアを描いているのかもしれません」（同前）

まだまだAKB48の“勝ち組”であり続けるか。