ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦に向けて、本拠地ドジャースタジアムで前日練習に臨んだ。第4戦での先発登板が予定されている大谷は、ブルペンで投球練習を行った後、屋外フリー打撃に参加。計32スイングで14本の柵越えをマークしたほか、推定飛距離150メートルの特大弾も放ち、笑顔を見せていた。

■異例の「屋外フリー打撃」で150メートル弾

打撃練習は室内で行う大谷が、この日は屋外でのフリー打撃に臨んだ。見慣れぬ光景にクレイトン・カーショー投手をはじめ、チームメートも大歓声で迎えた。

自身の登場曲でもある「Feeling Good」が流れる中、スイングを開始。すると、3連発を含む14本の柵越えをマーク。右翼最上部の屋根を直撃する推定飛距離150メートルの特大弾を放った際には、見守っていたデーブ・ロバーツ監督らから「ワオ！」という声も漏れた。

ポストシーズンに入り、打率.147（34打数5安打）と不振に直面していたが、圧巻のパワーを改めて見せつけ、第3戦以降の復調に期待を抱かせる打撃練習となった。

これに先立ち前日会見に出席した大谷は、打撃面での改善点を問われると「基本的にはストライクをしっかり振ってボールを見逃す。今に始まったことではないが、シーズン中、ポストシーズンに関わらず、しっかりと打席のクオリティーを高めていくことが、そういうところにつながっていくと思う。それが結果的にヒットになり、四球を選べるというところにつながっていくと思う」と話した。

■“左対左”に持ち込む算段

また、デーブ・ロバーツ監督は大谷の現状について「彼の貢献は打率だけではない。ラインナップに名を連ねて試合に出続けること、そして四球を選んでムーキー（ベッツ）に打点チャンスを作ること……それが貢献というもの。（リーグ優勝決定シリーズの）ミルウォーキーでの最初の2試合に関して、彼の打席内容は本当に素晴らしかったよ。まさに私が求めていたものだし、これからもそれを期待している」と、3四球で歩いたことを念頭に擁護した。

ブルワーズのパット・マーフィー監督も“大谷警戒”の手を緩めておらず、会見では「彼はデンジャラスな打者だ」と強調。「だから、できる限り厳しく、そして慎重に攻めるようにしている。どんな時でも、我々にとって有利なマッチアップ（左対左など）に持ち込むようにしているんだ」と明かした。



