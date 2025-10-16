　10月16日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは217銘柄。東証終値比で上昇は104銘柄、下落は89銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は52銘柄。うち値上がりが31銘柄、値下がりは17銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は5円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9353>　桜島埠　　　　　　 2580　　+264（ +11.4%）
2位 <7837>　アールシー　　　　571.1　 +50.1（　+9.6%）
3位 <281A>　インフォメテ　　　 1460　　+128（　+9.6%）
4位 <4592>　サンバイオ　　　　 3280　　+280（　+9.3%）
5位 <6549>　ＤＭソリュ　　　　 1600　　+127（　+8.6%）
6位 <4599>　ステムリム　　　　　322　　 +24（　+8.1%）
7位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　　108　　　+8（　+8.0%）
8位 <4584>　キッズバイオ　　　　279　　 +17（　+6.5%）
9位 <3094>　スーパーＶ　　　　793.8　 +45.8（　+6.1%）
10位 <6634>　ネクスＧ　　　　　144.2　　+8.2（　+6.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <373A>　リップス　　　　　 2075　　-500（ -19.4%）
2位 <3236>　プロパスト　　　　　265　　 -12（　-4.3%）
3位 <6190>　フェニクスＢ　　　　617　　 -22（　-3.4%）
4位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 18.4　　-0.6（　-3.2%）
5位 <7351>　グッドパッチ　　　　695　　 -21（　-2.9%）
6位 <4594>　ブライトパス　　　 66.1　　-1.9（　-2.8%）
7位 <325A>　テンシャル　　　 4172.5　-117.5（　-2.7%）
8位 <7571>　ヤマノＨＤ　　　　　115　　　-3（　-2.5%）
9位 <7746>　岡本硝子　　　　　　263　　　-6（　-2.2%）
10位 <4586>　メドレックス　　　153.5　　-3.5（　-2.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3086>　Ｊフロント　　　　 2430　 +75.0（　+3.2%）
2位 <3407>　旭化成　　　　　 1215.3　 +27.8（　+2.3%）
3位 <6098>　リクルート　　　 7793.1　+147.1（　+1.9%）
4位 <6723>　ルネサス　　　　　 1970　 +29.5（　+1.5%）
5位 <6326>　クボタ　　　　　　 2067　 +15.0（　+0.7%）
6位 <5803>　フジクラ　　　　　16900　　+100（　+0.6%）
7位 <6857>　アドテスト　　　　17580　　 +90（　+0.5%）
8位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1721　　+8.5（　+0.5%）
9位 <9021>　ＪＲ西日本　　　　 3180　 +13.0（　+0.4%）
10位 <8031>　三井物　　　　　　 3658　　 +14（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 2670.7　 -17.8（　-0.7%）
2位 <6674>　ＧＳユアサ　　　 3852.5　 -21.5（　-0.6%）
3位 <6526>　ソシオネクス　　 2953.8　 -16.2（　-0.5%）
4位 <4901>　富士フイルム　　 3460.2　 -17.8（　-0.5%）
5位 <5201>　ＡＧＣ　　　　　 4782.4　 -22.6（　-0.5%）
6位 <2002>　日清粉Ｇ　　　　　 1775　　-6.5（　-0.4%）
7位 <5401>　日本製鉄　　　　　601.2　　-1.6（　-0.3%）
8位 <7453>　良品計画　　　　　 3145　　-6.0（　-0.2%）
9位 <8267>　イオン　　　　　　 2098　　-3.5（　-0.2%）
10位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2491　　-4.0（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

