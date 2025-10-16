10月16日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは217銘柄。東証終値比で上昇は104銘柄、下落は89銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は52銘柄。うち値上がりが31銘柄、値下がりは17銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は5円高となっている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <9353> 桜島埠 2580 +264（ +11.4%）

2位 <7837> アールシー 571.1 +50.1（ +9.6%）

3位 <281A> インフォメテ 1460 +128（ +9.6%）

4位 <4592> サンバイオ 3280 +280（ +9.3%）

5位 <6549> ＤＭソリュ 1600 +127（ +8.6%）

6位 <4599> ステムリム 322 +24（ +8.1%）

7位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 108 +8（ +8.0%）

8位 <4584> キッズバイオ 279 +17（ +6.5%）

9位 <3094> スーパーＶ 793.8 +45.8（ +6.1%）

10位 <6634> ネクスＧ 144.2 +8.2（ +6.0%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <373A> リップス 2075 -500（ -19.4%）

2位 <3236> プロパスト 265 -12（ -4.3%）

3位 <6190> フェニクスＢ 617 -22（ -3.4%）

4位 <6740> Ｊディスプレ 18.4 -0.6（ -3.2%）

5位 <7351> グッドパッチ 695 -21（ -2.9%）

6位 <4594> ブライトパス 66.1 -1.9（ -2.8%）

7位 <325A> テンシャル 4172.5 -117.5（ -2.7%）

8位 <7571> ヤマノＨＤ 115 -3（ -2.5%）

9位 <7746> 岡本硝子 263 -6（ -2.2%）

10位 <4586> メドレックス 153.5 -3.5（ -2.2%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <3086> Ｊフロント 2430 +75.0（ +3.2%）

2位 <3407> 旭化成 1215.3 +27.8（ +2.3%）

3位 <6098> リクルート 7793.1 +147.1（ +1.9%）

4位 <6723> ルネサス 1970 +29.5（ +1.5%）

5位 <6326> クボタ 2067 +15.0（ +0.7%）

6位 <5803> フジクラ 16900 +100（ +0.6%）

7位 <6857> アドテスト 17580 +90（ +0.5%）

8位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1721 +8.5（ +0.5%）

9位 <9021> ＪＲ西日本 3180 +13.0（ +0.4%）

10位 <8031> 三井物 3658 +14（ +0.4%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2670.7 -17.8（ -0.7%）

2位 <6674> ＧＳユアサ 3852.5 -21.5（ -0.6%）

3位 <6526> ソシオネクス 2953.8 -16.2（ -0.5%）

4位 <4901> 富士フイルム 3460.2 -17.8（ -0.5%）

5位 <5201> ＡＧＣ 4782.4 -22.6（ -0.5%）

6位 <2002> 日清粉Ｇ 1775 -6.5（ -0.4%）

7位 <5401> 日本製鉄 601.2 -1.6（ -0.3%）

8位 <7453> 良品計画 3145 -6.0（ -0.2%）

9位 <8267> イオン 2098 -3.5（ -0.2%）

10位 <9843> ニトリＨＤ 2491 -4.0（ -0.2%）







