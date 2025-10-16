◇サッカー FIFA U-20ワールドカップ チリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)

サッカーのFIFA U-20ワールドカップは現地時間15日に準決勝の2試合が行われました。

アルゼンチン（D組1位）とコロンビア（F組1位）の南米勢による対決は、アルゼンチンが1−0で勝利。モロッコ（C組1位）とフランス（E組3位）の一戦は、PK戦の末モロッコが勝利。決勝はアルゼンチン対モロッコ、3位決定戦はコロンビア対フランスに決定しました。

この大会最多6回の優勝の記録を持つアルゼンチンは2007年以来の優勝へ、モロッコはアフリカ勢では2009年ガーナ以来、初優勝を目指してのファイナルとなります。

〈ノックアウトステージ日程と結果〉

▽ラウンド16

ウクライナ 0-1 スペイン

チリ 1-4 メキシコ

アルゼンチン 4-0 ナイジェリア

コロンビア 3-1 南アフリカ

パラグアイ 0-1 ノルウェー

日本 0-1 フランス

アメリカ 3-0 イタリア

モロッコ 2-1 韓国

▽準々決勝

スペイン 2-3 コロンビア

メキシコ 0-2 アルゼンチン

アメリカ 1-3 モロッコ

ノルウェー 1-2 フランス

▽準決勝

モロッコ 1-1(PK5-4) フランス

アルゼンチン 1-0 コロンビア

▽3位決定戦

コロンビア - フランス

▽決勝アルゼンチン - モロッコ