【サッカーU-20W杯】アルゼンチン＆モロッコ決勝進出 最多優勝か？初優勝か？ フランス＆コロンビアは3位決定戦へ
◇サッカー FIFA U-20ワールドカップ チリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)
サッカーのFIFA U-20ワールドカップは現地時間15日に準決勝の2試合が行われました。
アルゼンチン（D組1位）とコロンビア（F組1位）の南米勢による対決は、アルゼンチンが1−0で勝利。モロッコ（C組1位）とフランス（E組3位）の一戦は、PK戦の末モロッコが勝利。決勝はアルゼンチン対モロッコ、3位決定戦はコロンビア対フランスに決定しました。
この大会最多6回の優勝の記録を持つアルゼンチンは2007年以来の優勝へ、モロッコはアフリカ勢では2009年ガーナ以来、初優勝を目指してのファイナルとなります。
〈ノックアウトステージ日程と結果〉
▽ラウンド16
ウクライナ 0-1 スペイン
チリ 1-4 メキシコ
アルゼンチン 4-0 ナイジェリア
コロンビア 3-1 南アフリカ
パラグアイ 0-1 ノルウェー
日本 0-1 フランス
アメリカ 3-0 イタリア
モロッコ 2-1 韓国
▽準々決勝
スペイン 2-3 コロンビア
メキシコ 0-2 アルゼンチン
アメリカ 1-3 モロッコ
ノルウェー 1-2 フランス
▽準決勝
モロッコ 1-1(PK5-4) フランス
アルゼンチン 1-0 コロンビア
▽3位決定戦
コロンビア - フランス
アルゼンチン - モロッコ