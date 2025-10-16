　ＭＡＲＩＮＥＳ　ＦＡＮ　ＦＥＳＴ　２０２５　フルジップパーカーを着用する（左から）横山、西川、寺地、高野脩＝球団提供

　ロッテは１６日、ＭＡＲＩＮＥＳ　ＦＡＮ　ＦＥＳＴ　２０２５フルジップパーカーとフェイスタオルの予約販売を１７日１２時からマリーンズオンラインストアで数量限定で開始すると発表した。

　フルジップパーカーは１１月２３日に開催されるファン感謝デー「ＭＡＲＩＮＥＳ　ＦＡＮ　ＦＥＳＴ　２０２５」で選手も着用する。当日は選手が「ＴＥＡＭ　ＷＨＩＴＥ」と「ＴＥＡＭ　ＢＬＡＣＫ」に分かれてさまざまな対決イベントを行う「マリーンズ白黒対決」の開催を予定。フルジップパーカー、フェイスタオルなどのグッズも白と黒の２カラーで販売され、販売数に応じて各チームにポイントが加算される。選手のチーム分けは球団公式ホームページに掲載されている。

　販売するフルジップパーカーの胸元には「ＴＨＡＮＫ　ＹＯＵ　ＭＡＲＩＮＥＳ」、選手が着用するものには「ＴＨＡＮＫ　ＹＯＵ　ＦＡＮＳ」と記されている。背面には「ＭＡＲＩＮＥＳ　ＦＡＮ　ＦＥＳＴ　２０２５」のロゴが立体的にプリントされている。

　〈ＭＡＲＩＮＥＳ　ＦＡＮ　ＦＥＳＴ　２０２５グッズ　商品詳細〉

　・フルジップパーカー（カラー：ブラック／ホワイト　サイズ：Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＸＬ）：７５００円。

　・フェイスタオル（カラー：ブラック／ホワイト）：２０００円。