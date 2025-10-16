ロッテは１６日、ＭＡＲＩＮＥＳ ＦＡＮ ＦＥＳＴ ２０２５フルジップパーカーとフェイスタオルの予約販売を１７日１２時からマリーンズオンラインストアで数量限定で開始すると発表した。

フルジップパーカーは１１月２３日に開催されるファン感謝デー「ＭＡＲＩＮＥＳ ＦＡＮ ＦＥＳＴ ２０２５」で選手も着用する。当日は選手が「ＴＥＡＭ ＷＨＩＴＥ」と「ＴＥＡＭ ＢＬＡＣＫ」に分かれてさまざまな対決イベントを行う「マリーンズ白黒対決」の開催を予定。フルジップパーカー、フェイスタオルなどのグッズも白と黒の２カラーで販売され、販売数に応じて各チームにポイントが加算される。選手のチーム分けは球団公式ホームページに掲載されている。

販売するフルジップパーカーの胸元には「ＴＨＡＮＫ ＹＯＵ ＭＡＲＩＮＥＳ」、選手が着用するものには「ＴＨＡＮＫ ＹＯＵ ＦＡＮＳ」と記されている。背面には「ＭＡＲＩＮＥＳ ＦＡＮ ＦＥＳＴ ２０２５」のロゴが立体的にプリントされている。

〈ＭＡＲＩＮＥＳ ＦＡＮ ＦＥＳＴ ２０２５グッズ 商品詳細〉

・フルジップパーカー（カラー：ブラック／ホワイト サイズ：Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＸＬ）：７５００円。

・フェイスタオル（カラー：ブラック／ホワイト）：２０００円。