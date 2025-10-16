テレビ東京系「あちこちオードリー」が１５日、放送された。

この日は、松竹芸能所属のなすなかにし・那須晃行、中西茂樹が出演。

那須は「松竹芸能の事務所移転を俺が止めるべきだった」と話し「松竹芸能っていろんなことが起こるじゃないですか？調子が良くなってきたときに、事務所を移転するんですよ。同じビルで１４階でやってたんですけど、４階に変わったんです。下に行ったんです。ほんで、４階で窓がないんですよ。それを風水にくわしい人が『もう風水ぐちゃぐちゃですよ…』って」と話した。

つづけて「光も本当にないし。で、内壁が緑なんです。ほんで、変なところにゴミ箱が置いてあるとか。全てが、もうグッチャグチャなんです。だから、また不吉なことが起こる気がする…。ＴＫＯ戻ってくるんちゃうかな…」と笑わせた。

ＴＫＯは、木下隆行がパワハラ騒動をきっかけに２０２０年に、相方・木本武宏も投資トラブルが発端で２０２２年に同事務所を退所した。

同事務所では、近年、退所する芸人が相次いでおり「脱竹」と呼ばれている。２０１３年にさらば青春の光、Ａマッソが、昨年は、みなみかわ、キンタロー。、よゐこ・濱口優ら人気芸人らが退所している。