低気圧で大気不安定　石川能登では大雨　「温まります」肌寒い都内ではラーメンフェスが好評　秋深まりコスモス見頃

16日午前10時ごろの石川・輪島市ではザーザー降りの雨が傘をたたきつけていました。

低気圧が北陸から東北付近を通過する影響で、大気の状態が非常に不安定となりました。

一方、肌寒くなった東京都内のランチタイムでは、新宿区大久保公園で開催されている「ラーメンフェス」を訪れる人たちの姿がありました。

都心は朝から雨が降ったりやんだりと曇り空となり、正午の気温も19.7度と20度を下回り絶好のラーメン日和となっていました。

秋を感じる肌寒さで体がぽかぽか温まる、みそラーメンが人気となっていました。

ラーメンを提供する店も、この肌寒さを大歓迎です。

中華そばイッキュー・店主：

気温が下がってきているので普通のイベントよりは大変好評。たくさんの方がいらっしゃっている。まさにラーメンの季節ですね。

また、国営昭和記念公園ではピンクや白色など、コスモスが見ごろを迎えていました。

一方、午後3時過ぎの四谷では、雨が降りそうなどんよりとした曇り空となっていました。

このあとの帰宅時間帯、関東では急な雨が降りそうです。

17日の東京都心は16日から一転して秋晴れとなり、気温が急上昇します。

最高気温は夏日となる25度の予想。

寒暖差による体調の変化に注意が必要です。