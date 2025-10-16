クリストファー・ノーラン監督がドウェイン・ジョンソンを超大絶賛！ 「驚くべき演技だった」
『オッペンハイマー』でアカデミー賞を獲得したクリストファー・ノーラン監督が、『THE SMASHING MACHINE（原題）』で伝説のレスラー、マーク・ケアーを演じたドウェイン・ジョンソンを称賛した。
【写真】ドウェインが公開した『THE SMASHING MACHINE』場面写真
Varietyによると、ノーラン監督が先日、全米監督協会（DGA）のポッドキャスト『The Director’s Cut』に出演し、同作の監督ベニー・サフディと対談。ドウェインの演技を「胸が張り裂ける思いだった」と評し、「驚くべき演技だったと思う。今年だけでなく今後数年、彼ほどの演技は見られないと思う」と称賛した。
なお、俳優としても活動するサフディ監督は、ノーラン監督の『オッペンハイマー』に出演。同作には『THE SMASHING MACHINE』で主人公の妻を演じるエミリー・ブラントも出演している。ノーラン監督はこれに触れ、「撮影現場でセリフを覚えるべきところを、自分の映画に出る俳優を探していたという噂を聞きましたよ」とコメント。「当時は気付かなかったけれど、上手くいったようですね」とからかった。
そして、より真剣な口調で話を続け、「映画の成功おめでとうございます。本当に素晴らしく、革命的な作品です。時が経てば経つほど理解されるでしょう。知り合えたことを誇りに思います」と語った。
『アンカット・ダイヤモンド』で知られるサフディ監督が初めて単独でメガホンを取る本作は、MMA（総合格闘技）で活躍した伝説のレスラーで、日本で「霊長類ヒト科最強の男」の異名を取ったマーク・ケアーの物語。お披露目となったベネチア国際映画祭で監督賞の銀獅子賞を獲得し、筋肉を約13kg増強して撮影に臨んだドウェインはキャリアで初めて、アカデミー賞候補と目されている。
