ライバルファンへの一言で人生が大きく変わってしまったようだ。１５日（日本時間１６日）、「ミルウォーキージャーナルセンチネル」紙は「ミルウォーキー・ブルワーズファン、ラテン系ドジャースファンに『ＩＣＥ（米移民関税執行局）に電話する』と発言して職を失う」との記事を配信した。

１４日（同１５日）のドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦でブ軍ファンの女性がラテン系のド軍ファンに暴言を放つ動画が投稿された。同記事は「動画に映っている女性はシャノン・コビラチク氏で、彼女の雇用主であるミルウォーキーに拠点を置く人材派遣会社マンパワー・グループは１５日、彼女が『もはや組織を去った』ことを確認した。また、同団体は同日、コビラチク氏がメイク・ア・ウィッシュ・ウィスコンシンの理事も辞任したことを確認した」と報じた。

ＳＮＳにアップされた動画では第２戦の７回にドジャースが４―１とリードを広げた後、ド軍ファンのリカルド・フォサド氏が立ち上がり、携帯電話で録画し球場の静まり返った観客をあおる様子が映っていたという。

それに対しコビラルチク氏が「そうだね、ＩＣＥに電話する」と不法移民を取り締まる組織の名前を出した。フォサド氏は、自分がアメリカ市民であり、２つの戦争の退役軍人だと答えると、「ＩＣＥに電話しろ、電話しろ」とやり返している。

フォサド氏は同紙の取材に事件後、コビラルチク氏がスタジアムの警備員に通報し、フォサド氏は球場から連れ出されたと語った。ロス在住のフォサド氏はシカゴへの出張中に、ドジャースの試合観戦のためにミルウォーキーまで来ていたという。またコビラルチク氏は取材に応じていない。

売り言葉に買い言葉とはいえ人種差別的な発言は決して許されるものではない。