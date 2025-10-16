ジョナサン・シガー、結婚を発表「5時に夢中！」で生報告「先程婚姻届を出してきたんです」
【モデルプレス＝2025/10/16】タレントのジョナサン・シガー（41）が10月16日、TOKYO MXの情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜、午後5時〜）に生出演し、一般女性との結婚を発表した。
【写真】2025年に結婚した有名人
番組冒頭、毎週木曜日に黒船特派員として出演しているジョナサンは「私、ジョナサン・シガーは結婚します」と報告。お相手については、エステ店で働く一般女性だと説明し「本当に先程婚姻届を出してきたんです」と明かし、婚姻届を持った2ショットも公開された。
番組から、「卒業おめでとう」と書かれた花束が送られるとジョナサンは番組の卒業だと勘違いし、驚いた様子。「独身、卒業おめでとうという意味だよ」と伝えられると笑顔を見せていた。
ジョナサンは1984年8月3日生まれ、台湾生まれの群馬県出身。RKB「ハカタの王様」、「5時に夢中！」などのレギュラーを務め、2025年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」への出演でも注目を集めた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO MX
【Not Sponsored 記事】
【写真】2025年に結婚した有名人
◆ジョナサン・シガー、結婚を生報告
番組冒頭、毎週木曜日に黒船特派員として出演しているジョナサンは「私、ジョナサン・シガーは結婚します」と報告。お相手については、エステ店で働く一般女性だと説明し「本当に先程婚姻届を出してきたんです」と明かし、婚姻届を持った2ショットも公開された。
ジョナサンは1984年8月3日生まれ、台湾生まれの群馬県出身。RKB「ハカタの王様」、「5時に夢中！」などのレギュラーを務め、2025年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」への出演でも注目を集めた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO MX
【Not Sponsored 記事】