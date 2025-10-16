桃井かおり、野菜たっぷり手作りジャージャー麺披露「さすがの腕前」「憧れる」の声
【モデルプレス＝2025/10/16】女優の桃井かおりが10月16日、自身のInstagramを更新。手作りのジャージャー麺を披露し、話題を呼んでいる。
◆桃井かおり、手作りジャージャー麺を披露
桃井は「ジャージャー麺が食べたくて」とつづり、ナスやスナップエンドウ、白髪ネギなどの野菜がたっぷり乗せられた手作りジャージャー麺の写真を投稿。「食べたい！は美味いになる」と続けている。
◆桃井かおりの手料理に反響
この投稿には「健康的」「素晴らしい食事」「絶対美味しい」「さすがの腕前」「憧れる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】