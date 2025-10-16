お茶畑が広がるなかにつくられた洗練された店舗

「茶の庭」がある掛川市は、約500軒の農家がお茶を栽培する、日本茶の一大産地のひとつです。

掛川茶は、茶葉の葉肉が厚いのが特徴で、通常の煎茶よりも長い時間蒸しあげる「深蒸し茶」が主流。蒸し時間を長くすることで、茶葉の渋みが抑えられ、まろやかで甘みのある味わいになります。

佐々木製茶は、掛川で大正時代からお茶の製造を行う老舗で、本社・工場の隣に2021年に「茶の庭」をオープンさせました。

道路側から見ると落ち着いた雰囲気の建物ですが、入口のある裏側に回ると、一面の茶畑が広がります。茶畑に臨むテラス席があるほか、茶畑の中にもテラスが設けられ、お茶に囲まれた非日常空間で過ごすことができます。

店内は、ショップとカフェに分かれています。カフェは、3面を大きな窓に囲まれていて開放的抜群。茶畑を見ながらゆっくり過ごせます。

カフェメニューのほか、10時30分〜13時30分にはランチも提供。



掛川茶と抹茶スイーツでティータイム

「お抹茶スイーツセット」1500円

スイーツを楽しみたい人には、抹茶テリーヌ、抹茶ブリュレ、抹茶アイスの3種類の抹茶スイーツとお茶がセットになった「お抹茶スイーツセット」がおすすめ。お茶は季節によって異なりますが、高品質の深蒸し煎茶やほうじ茶、玉露などから選べます。

スイーツは他にも「冷やしぜんざい」900円や、「掛川抹茶パフェ」1450円などがあるほか、夏期にはかき氷も登場します（メニューは時期により変更あり）。

「抹茶ラテ」650円（ホットは580円）

テイクアウトもできるドリンク類も充実。コクと深みのある味わいで定番人気の抹茶ラテのほか、ほうじ茶や和紅茶のラテ各650円もあります。または、希少品種のお茶を使った深蒸し玉露や深蒸し煎茶などで、掛川茶のおいしさをシンプルに堪能するのもおすすめです。



「お抹茶の体験セット」1500円

ぜひ試してほしいのが「お抹茶の体験セット」。近年、世界中でブームとなっている日本の抹茶ですが、このカフェでは自分で点てられます。

抹茶をおいしく淹れるための説明書がついてくるので、初心者でも安心。お湯の量や抹茶を茶碗に入れる際の注意点、茶筅（ちゃせん）の動かし方まで書いてあります。説明書の二次元コードを読み取れば動画でも確認できますよ。



おいしいお茶やお菓子はおみやげに

広々としたショップコーナーでは、佐々木製茶の屋号である「かねじょう」ブランドのさまざまなお茶を販売。

スタンダードな深蒸し茶だけでも、茶葉の摘み取り時期によって6種類をラインナップ。飲み比べてみれば、味わいの違いを楽しめます。

「抹茶フィナンシェ（5個入り）」1250円

手みやげにもピッタリなスイーツも販売しています。「抹茶フィナンシェ」は、掛川産の抹茶をたっぷり使用し、小豆が味のアクセントになっていて、大人にもおすすめ。



茶の庭には車でアクセルするのが便利です。名古屋方面からの場合は、東名高速道路掛川ICから約5分。東京方面からの場合は、菊川ICから約5分になります。

公共交通機関を利用する場合は、JR東海道本線、東海道新幹線および天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線の掛川駅からタクシーで約8分です。

茶の庭を運営する佐々木製茶は、これまで34回の農林水産大臣賞をはじめ、日本茶としては初となるITI（国際味覚コンクール）の三ツ星受賞など、輝かしい実績を誇る老舗です。掛川茶を知り尽くした製茶企業ならではの魅力がつまった茶の庭で、日本茶の奥深い世界にひたってみませんか。



■茶の庭（ちゃのにわ）

住所：静岡県掛川市上内田389-1

TEL：0537-28-7077

営業時間：10〜18時

定休日：無休



Text＆Photo：新間健介



