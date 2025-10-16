◆第７８回秋季全道高校野球大会 ▽準々決勝 北照３―２駒大苫小牧（１６日・プレド）

１３年ぶりのセンバツ甲子園出場を狙う北照が駒大苫小牧に３―２で勝利し、優勝した２０１２年以来の４強入りを決めた。

２回戦の北海戦に続き先発マウンドに上がったのは、背番号１の島田爽介（２年）。１３３球で完投した前日の疲れを感じさせず、「最初から全力で、ずっとギアを上げていた」。先制を許したが、変化球中心の組み立てで大崩れはせず。９回に１点差まで迫られたが、リードを守りきった。連日の２試合連続完投は練習試合を含めても初。「スタミナはないほう。自分でもびっくり」と笑みを浮かべていた。

１９日の準決勝では、紋別―旭川実の勝者と対戦する。マウンドで感情を表に出さない右腕は「昨日ガッツポーズした場面を写真に撮られてしまって、ダサいなと感じた。きょうは、かっこよく写りたいと思って控えました。目標の選手は高尾響さん（トヨタ自動車）。感情を出さない方がかっこいい」。ポーカーフェイスの右腕が、１３年ぶりの頂点に向かって淡々と右腕を振る。