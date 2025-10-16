◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 第１日（１６日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

第１ラウンドは霧と日没による視界不良のため午後４時３２分に中断、その後サスペンデッドとなった。２４人がホールアウトできなかった。

プロ２年目の岡田晃平（フリー）は２バーディー、１ボギーの１アンダー６９で回り、首位と２打差の暫定３位につけた。２０２２年日本アマチュアを制した２３歳が、赤星六郎、中嶋常幸、金庚泰（キム・キョンテ、韓国）以来となる史上４人目の日本オープンとの２冠達成を目指す。

試合がなかった前週と今週で練習ラウンドを３回こなし、難セッティングへの対策を講じてきた。「データをしっかり集めることができた。その結果だと思う」と好スタートを振り返った。長いラフに慣れることを徹底してきた。練習ではティーショットがフェアウェーに行ってもラフから打ち直し、パターをせずにグリーン周りのラフからのアプローチに時間を割いた。「人よりも練習ラウンドで熱量を使うことを意識している。ただラウンドするだけでなく、毎ショットフィードバックしてキャディーと共有するようにしている」

最終１８番でも、徹底したラフ対策の成果が出た。ティーショットを右林に曲げる大ピンチに見舞われたが、グリーン奥のラフからの第４打を５０センチに寄せてボギーでしのいだ。「パーみたいなボギー。（ティーショットが）木の根っこの間に止まっていたので、９０％はボギーだった。最後いいチップショットで締められたので、明日につながっていくと思う」と前を向いた。

今年は優勝者に来年４月のメジャー、マスターズの出場資格が与えられる。「マスターズに出られるということを聞いて、この大会で優勝するためにシーズンを送ってきたみたいなもの。それぐらいかけている。マスターズという舞台に行きたいし、この大会は一番取りたいタイトル」と意気込む。

東北福祉大の先輩、松山英樹が優勝した２０２１年大会は、今でも脳裏に焼き付いている。大学の合宿中だったが、たまたま雨でスタートが遅れたため、最後の瞬間まで見届けることができた。「みんな泣いていた」という４月の朝。「僕も泣きたかったけど、スタート時間がギリギリで、そのままダッシュした」。余韻に浸る時間はなかったが、あの日の興奮は忘れられない。

日本オープンは４度目の出場。アマチュアだった２０２３年大会では初日に首位に立ち、１８位だった。「一打一打に集中したい。難しい時も絶対来ると思うが、最善の選択をキャディーとしていけたらスコアは出ると思う。まずは目の前の仕事をきっちりこなしていくということを、あと３日間やっていきたい」。先輩が待つオーガスタ行きの切符をつかみ取る。