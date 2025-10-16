アップルは「M5」チップを搭載した「iPad Pro」の新モデルを発表しました。

↑M5を搭載した新型「iPad Pro」（画像提供／アップル）。

M5は各コアに「Neural Accelerator」を備えた次世代のGPUを搭載。これにより、「M4」搭載のiPad Proより最大3.5倍のAIパフォーマンスを発揮し、「M1」搭載のiPad Proより最大5.6倍高速になりました。

新型iPad Proはアップル独自開発の「N1」チップを搭載し、最新のWi-Fi規格「Wi-Fi 7」に対応。また、独自モデム「C1X」の搭載により、前世代よりも最大50パーセント高速なモバイルデータ通信パフォーマンスを実現しました。

新型iPad Proのその他のアップグレードとしては、高速充電への対応があります。新しい40Wダイナミック電源アダプタ（最大60W対応）などのパワフルなUSB-C電源アダプタを使うと、約30分で最大50パーセントまで充電できます。

新型iPad Proの本体カラーはスペースブラックとシルバーの2色。価格はWi-Fiモデルが21万8000円（税込）から、Wi-Fi + Cellularモデルが25万4000円（税込）から（共に13インチモデル）。最高の性能のiPadが欲しい方には、見逃せない製品となりそうです。

Source: アップル

The post こちらもM5を導入！ 新型「iPad Pro」がデビュー appeared first on GetNavi web ゲットナビ.