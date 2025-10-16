はじめしゃちょー、1100万円の次世代型テレビを購入「近未来感ある！」「すごい技術」「透明なテレビって初めて見た！」
人気YouTuberのはじめしゃちょー（32）が、16日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「日本で1台しか存在しない1100万円の透明なテレビ買ってみた」と題して動画を公開し、購入したテレビを披露した。
【動画】「近未来感ある！」1100万円で購入した次世代型テレビを公開したはじめしゃちょー
はじめしゃちょーは、韓国の電子メーカーLGが開発した次世代型テレビを1100万円で購入したことを報告。国内で初めて販売されるもので、現在日本に1台しかないという。
一見すると普通のテレビだが、リモコンを操作した途端、画面越しに窓の外の景色がそのまま透けて見えるという驚きの光景が広がった。この次世代型テレビは、ワイヤレス4K有機ELテレビで、背景が透けて見える「透明」な点が最大の特徴であり、通常のテレビとしての高画質・高音質に加え、アクアリウムやアート作品を表示してインテリアとして空間を演出するといった革新的な使い方ができる。
動画では、魚が泳ぐ映像を映して水槽のように見立てて観賞したり、ゲームをプレイして次世代型テレビの良さを紹介した。はじめしゃちょーは、「実物を見ないとすごさが分からない」と繰り返し強調し、実際に体験してほしいと呼びかけた。
コメント欄には「近未来感ある！」「すごい技術」「透明なテレビって初めて見た！」「夢がある企画」「遊びとロマンのある商品」「ワクワクのお裾分けありがとう」など、さまざまな反響が寄せられている。
はじめしゃちょーは2012年にYouTuberとしての活動を開始し、2012年8月にYouTubeチャンネル「 はじめしゃちょー（hajime）」を開設。2014年4月にUUUM専属クリエイターとして加入し、現在のチャンネル登録者数は1630万人を超える日本を代表するYouTuberと知られている。今年8月に一般女性との結婚を発表し、9月に公開した動画では、妻の年齢について「20代前半です」と話していた。
