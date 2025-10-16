【しまむらの白】が可愛さ100点満点！ コーデが即こなれる♡「レイヤードアイテム」

コーデの物足りなさやマンネリを打破したいなら、白が映える【しまむら】の「レイヤードアイテム」が頼りになるかも。シャギー素材のビスチェとテレコ素材のインナーがセットになった商品と、テープヤーン素材が華やぐチュニック、可愛さ満点の商品が登場。着回し力も高く、コーデのバリエーションが広がりそうなレイヤードアイテムは、秋の一軍になるかも。

いつものコーデが即こなれるセットアイテム

【しまむら】「TNKシャギービスチェ + T」\1,639（税込）

季節感もトレンド感もあるシャギービスチェと、凸凹とした表面感が特徴のテレコの長袖Tシャツがセットになった商品。ふわふわのシャギー素材やメロウデザインなど、可愛いがギュッと詰まっていて、今っぽくこなれ感のあるコーデが即完成しそう。

コスパ最強かも！ 今から長く着回せる優秀アイテム

長袖Tシャツとキャミソールだけでは肌寒い……。そんなときは、デニムジャケットをバサっと羽織ってみて。ブラウンのパンツを合わせれば、秋ムードもグンと高まりそう。@chii_150cmさんが「合わせ方次第でオールシーズン着られてセットで1639円は破格過ぎる」とコメントしているように、着回し抜群のトップスは、コスパ最強アイテムと言えそうです。

一点投入でこなれ感アップ！ 体型カバーもバッチリできそう

【しまむら】「ペーパーヤーンチュニック」\1,639（税込）

ペーパーヤーン素材の編み地と、明るく爽やかなホワイトがコーデに華やかさをプラス。手持ちのトップスに重ねるだけでグッと垢抜けた印象に。ゆるっと着られそうなシルエットとチュニック丈で、こなれ感アップも狙えそう。ヒップまですっぽり隠れそうなので、体型カバーしながらおしゃれを楽しみたいミドル世代の強い味方になりそうです。

白トップスが可愛く映える秋コーデ

トレンドカラーでもあり、秋らしさも高まるブラウン系コーデ。可愛く映える白トップスを投入すれば、地味見えを回避できそう。顔まわりがスッキリ見えそうなVネックデザインで、着痩せ効果も狙えるかも。インナー次第で色々な雰囲気のコーデを楽しめそうなので、着こなしのバリエーションも広がりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i