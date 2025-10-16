14日、静岡･磐田市にある国内最大級のクリーニング工場が報道陣に初公開されました。毎日、数万枚のユニフォームを洗濯する巨大工場の秘密とは？



14日、私たちが訪ねたのは磐田市にある「ウェアラ静岡工場」。建物の広さは4000平方メートル。2017年から稼働する巨大クリーニング工場の内部が報道陣に初めて公開されました。





創業37年の「ウェアラ」は総合商社大手「三井物産」の子会社で、業務用ユニフォームのレンタルサービスを手掛けています。主に製造工場などからレンタルの発注を受けユニフォームを手配。汚れたら回収してクリーニングやメンテナンスまで行っています。そのため、毎日、数万枚を超えるユニフォームが運ばれてくるのです。静岡工場にはその大量の衣類を洗うための“驚きの最新技術”が。まず、あらわれたのは“巨大な青い機械”です。（記者）「こちらの工場の最大の目玉が大型洗濯機です。業界最大級、一度に600枚にユニフォームを洗うことができます」一度に何と600枚、200キロのユニフォームを洗える大容量の洗濯機です。工場長に“一日に洗う量”をたずねると…。（ウェアラ静岡工場 久慈 琢也 工場長）「1日だと6万3000枚洗って います。全て自動化できているので洗剤プログラムをボタン1つで20種類の適したものが全て行えるので、安定した品質を保っているのが特徴です」巨大洗濯機では井戸水を温め最大72℃の高温で汚れをとります。排水の熱を利用して温めるなど環境にも配慮しているといいます。そして、洗濯されたユニフォームは別の部屋へ…。（ウェアラ静岡工場 久慈 琢也 工場長）「こちらが当社のトンネルフィニッシャーという“乾燥機”になっています」これが150℃の高温熱風をあてる巨大乾燥機。わずか3分でシワなく乾かすことができるそうです。（ウェアラ静岡工場 久慈 琢也 工場長）「いま部屋の温度は36℃ぐらいですが、夏だと40℃ぐらいになる高温の現場です。これだけの規模の乾燥機を持っているのは日本でも少ないのではないか。日本最大級だと思います」巨大クリーニング工場を支えているのは機械だけではありません。丁寧かつ効率よく仕上げるためにかかせないのが“スゴ腕のハンガー職人”です。工場で働いて10年という田中さんにその技を見せてもらいました。（ハンガー職人･歴10年 田中 里美さん）「始めます」ハンガーにユニフォームをかけて…ファスナーを閉めレーンにかけるまで「わずか8.6秒」でした。一見わかりにくい技ですが、1着あたり10秒。1時間に「340着」をさばく従業員も…。個人差はありますが、半年ほどで習得することができるそうです。現在、ウェアラのユニフォームサービスを利用しているのは約4000社。多くは厳しい衛生管理が求められる食品加工メーカーや医薬品･化粧品メーカーだとといいます。（ウェアラ静岡工場 久慈 琢也 工場長）「自宅に持ち帰って洗濯するのは、汚れ方によっては非常に大変なこともあるかと思う。そこに関わる時間や家族のストレス低減にも一役買えるので」最新技術を取り入れた機械と、職人によるプロの技が光る巨大クリーニング工場が、働く人たちの暮らしを支えています。