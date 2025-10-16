埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームに入所していた高齢女性２人が頭から血を流した状態で見つかり、死亡した事件で、うち１人の殺人容疑で施設の元職員の男が１５日、緊急逮捕された。

住宅街にある施設で起きた事件に、近隣住民には衝撃が広がった。

介護付き有料老人ホーム「若葉ナーシングホーム」で事件が起きたのは１５日未明。施設５階の居室で暮らす小林登志子さん（８９）を殺害したとして、県警は同日、昨年７月まで施設で働いていた無職木村斗哉容疑者（２２）（熊谷市箱田）を殺人容疑で緊急逮捕した。４階の居室で暮らす上井アキ子さん（８９）の殺害についても関与を認め、２人の名前を挙げて「刃物で刺して殺したことは間違いない」と供述しているという。

施設の斜め向かいに住む５０歳代の女性は同日午前５時２０分頃、救急車のサイレンの音で異変に気づいた。自宅２階のカーテンを開けると、施設の４階で被害者の心臓マッサージをしているような救急隊員が見えたという。女性は「家の目の前でこんなことが起こるなんて」と声を震わせた。

現場付近では、同日朝から広範囲に規制線が張られ、県警による鑑識作業が続いた。

ダンスを披露するボランティア活動でこれまでに２度、施設に入ったという市内の女性（７６）は「記憶ではセキュリティーはしっかりしていた」と振り返る。正面玄関の自動ドアは外からは開かず、施設内の職員が遠隔操作していたという。「施設内部の雰囲気も明るかったのに」と声を落とした。

施設は東武東上線若葉駅に近く、周辺には多くの住宅がたち並ぶ。５階建てで、運営法人のホームページによると、１階はデイサービスのフロアや浴室などがあり、２〜５階に居室やホールがある。定員は６４人で、施設職員は県警に対して「満床状態だった」と説明しているという。

近くに住む女性（８１）は「高級な老人ホームという印象がある。都内から入所する人もいると聞いている」と話し、２０歳代の女性会社員は「トラブルは聞いたことがなかった」と語った。