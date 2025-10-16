〈「東京の地下には“見えない川”が流れている」61年前にコンクリートで封印され…目黒区〜品川区の約6.5キロを流れる“暗渠河川”に隠されたヒミツ〉から続く

1時間ほどの雨だったにもかかわらず、東京23区の南部を中心に都内で1628軒もの浸水が発生した2025年9月11日の豪雨（浸水軒数は9月26日時点の東京都のまとめ）。被害は目黒区から品川区にかけて地下を流れる立会川(たちあいがわ)の「流域」で大きかった。なぜなのか。もともと川が流れる場所は低くて水が集まりやすい。加えて、都市型と言われる洪水の特性と、下水道の対応能力の限界を顕著に示したのが今回の水害だった。現場を歩くと様々な被害と教訓が浮き彫りになった。

【画像】豪雨になると逆流することも…東京の地下を流れる“暗渠河川”「立会川」の流域を写真で一気に見る

全長7.41kmの立会川は、河口部の0.75kmを除いてコンクリートでふさがれている。暗渠(あんきょ)化された区間は河川法上の二級河川であるのに、用途は下水道の「立会川幹線」だ。



この下を「水」が流れている。地元住民も知らない“地下に埋まった川”の意外な水害リスクとは 撮影＝葉上太郎

都市部の雨は下水道が頼りだ。街はコンクリートとアスファルトに覆われていて、雨が流れ込む先は実質的に下水道しかない。あの日、立会川幹線はどのような状態だったのか。（全2回の2回目／最初から読む）

「危険水位」ではないのに浸水の被害

東急目黒線の西小山駅は、すぐそばを立会道路が走る。暗渠化された立会川の上に造られた道路だ。同駅では線路が冠水して電車が運休し、近くの立会道路沿いでは多数の建物が浸水した。

その時、「地下河川」の様子を見た人はいない。ただ、推測できるデータはある。

品川区立の「荏(え)原(ばら)南公園」。西小山駅から500mほど立会道路を下った道路沿いにあり、東京都下水道局が地下に1万4000tの水を貯められる「荏原雨水調整池」を設けている。地下河川の立会川、すなわち下水道の立会川幹線が「満管」になり、地上にあふれるのを防ぐためだ。

この地点の「立会川」の水位は品川区がリアルタイムで公表している。それによると、9月11日午後1時にはたったの0.05mだったのが、午後2時半すぎから急上昇し、午後3時10分には3.61mになった。その後の20分間は同じ水準が続き、午後3時半から下がり始めた。「前が見えなくなるほどの雨が1時間ほど降った」という住民の話と合致する。

地下河川にも普通の河川と同じく災害を警戒すべき水位が設けられていて、荏原南公園の地点では「注意水位」を超えたものの、「警戒水位」や「危険水位」には届かなかった。調整池の効果だろうか。

それでも辺りでは浸水が発生した。これをどう考えるべきか。

ポイントは“瞬間の雨量”

下水道局の担当者は「都は1時間に50mmの降雨に対応できるよう整備を進めてきました。下水管も幹線に集まる枝線は50mm対応です。ただ、下水管は1時間の雨量よりも、短時間にどれだけ降ったかに影響を受ける側面があります。わずか10分であっても激しい雨だと枝線が満管になり、道路の雨水舛から呑み込めない場合があるのです」と解説する。

あの日、品川区では1時間に約120mmの降雨があったとして気象庁が「記録的短時間大雨情報」を出した。「立会川」上流部の目黒区では1時間に133.5mmもの雨が降った地点もあった。そもそも50mm対応の下水道整備で対応できる雨量ではなかったが、瞬間の雨量はいかばかりだったか。枝線が満管になって道路の雨水舛から呑み込めなかったおそれもある。

下水道を逼迫させるのは雨量だけではない。「以前は降った雨の50％が下水道に流れ込むという想定でしたが、都市化の進展でますますコンクリートやアスファルトに覆われ、現在は80％が流れ込むと考えています」と前出の担当者は語る。

道路を流れる水量が多くなると雨水舛に入らず、路上を走り抜けてしまうこともある。

こうして降り方が激化し、下水に流れ込む割合も増大した。下水道が呑み込めないだけでなく、路上を流れてしまいかねないとなれば当然、災害は起きやすくなる。都は現在、1時間に75mmの降雨にも対応できるよう整備を進めているが、巨額の費用がかかるので、浸水しやすい地区からしか着手できないのが実情だ。

「流域」の被害を取材しながら、「下流」に向かってみよう。

「酒屋のトラックが立ち往生」

立会道路は車道と言っても、川にふたをしただけだから広くはない。車は一方通行になっている。

昭和医大病院の横を通る。片側2車線の中原街道（都道2号線）を横切ったら、暗渠の上は公園になった。遊具がある区画、ボランティアが花壇の世話をしている区間、自転車置き場などがあり、旗の台駅の近くで東急池上線をくぐる。その先も公園が続き、カエルの像で親しまれている通称「カエル公園」がある。

これらの一帯も浸水した。

地元に住む桜沢勇治さん（76）は「50cmぐらい浸かった場所もあり、酒屋のトラックが立ち往生して10人ほどで押しました。浸水したマンションもあります」と話す。

桜沢さんは驚いたことがある。「雨水舛がゴミで覆われ、下水に流れなくなっているのではないかという話になり、皆で掃除をしたら、一気に水が引いていきました。近くには4カ所に雨水舛があり、ゴミは45リットル入りの袋がいっぱいになるほどありました。雨水舛を機能させるだけで地域の運命が変わるのだと実感しました」と語る。

雨水舛をふさいだ“意外なモノ”

雨水舛には日頃からゴミをためないようにしておくだけでなく、豪雨時は落ち葉や流出物で詰まるのを防がなければならない。だが、「設置場所を知っていたのは地元でも1〜2人だったので、できるだけ多くの住民が知っておく必要があると痛感しました。浸水が始まってから探しても、水が濁っているのでどこにあるか分からないのです。あまりに深く浸水してからでも手が届きません。夜間も無理でしょう。今回は夕方の豪雨で、しかも1時間ほどで上がったので、何とかなりました。今後の雨は1時間で済むとは限りません。貴重な教訓が得られたので、地域の皆で次に備えたいと思います」と噛みしめていた。

近くでは、わずかな高低差で川のようになった場所もあった。「店舗の看板や駐車場の入口に置くステップが流れて来て、雨水舛をふさぎました。このためさらに水が深くなりました」と暗渠上の花壇をボランティアで手入れしている60代の男性が語る。

「子供が多い地区です。登下校時などに重なったら、一気に浸水して流れるから危ないのではないでしょうか」と心配していたが、暗渠上の公園で遊んでいた小学1年生の子と母親は「3年前に引っ越して来て、浸水しやすい場所だと知りませんでした。ここも『川』の上なんですか？」とびっくりしていた。

「マンホールから水がボコボコと」

暗渠上をさらに歩く。公園化された区間が続き、「立会川」は東急大井町線の荏原町駅の下をくぐる。駅の向かい側に出るとガラリと景色が変わり、広い歩道に自転車専用レーンが設けられていた。

この辺りも被害に遭った。

「荏原町公園は膝まで浸かり、商店も浸水しました。近くではマンホールがボコボコといったり、吹き出したりした箇所がありました」と町会で活動している男性が語る。

当日の「立会川」の様子をデータで確認すると、この公園付近の「中延」という地点では午後3時10分から40分間にわたり「危険水位」を超えた。そのうち10分間程度は「天端水位」も超過した。川なら氾濫だ。下水道の立会川幹線は満管になり、あふれたとも考えられる。

歩道と自転車専用レーンは第2京浜国道（国道1号線）まで続く。そこを渡ると、また一方通行の車道が復活した。暗渠の構造のためだろう、6tの重量制限がある。

JR横須賀線の西大井駅に近くなると、立会道路が周囲より高くなっていた。コンクリートで川にふたをする過程でそうなったようだ。

「こうした場所では下水道が満管にならなくても雨水が呑み込めなくなる恐れがあります」と下水道局の担当者が語る。

これは通常の河川と同じだ。川の水位が高くなった時、支川の水位が低いと水が流れ込まなくなるどころか、逆流してしまうことさえある。背水（バックウォーター）現象という。「同じことが下水道の幹線と枝線の間でも起きるのです」と前出の担当者は言う。

水圧でシャッターが破壊された

立会道路より低くなっている宅地を歩いてみた。

「いやぁ、大変だったよ。作業場があるから急いで駆けつけたら通行止めになっていて……。自転車が流れて来るなどしていました」。工務店を経営する逈巻(つるまき)哲夫さん（77）が振り返る。

水圧がすごかったようだ。シャッターが曲がって開かなくなり、一部を切断して力づくで開けた。「工作機械や建材は全部使えなくなりました。この年齢でまた機械をそろえられるだろうかと考えると気力が湧きません」と元気がない。

向かいの民家は床上浸水で、この家に住む女性は「テレビも、タンスも、冷蔵庫も、車もだめになり、洗濯機だけは日々の生活に困るので急いで買いました」と話す。ちょうど、電器店から洗濯機が配達されたところだった。

被災から10日ほどしか経っていなかったので、近くではアパートの床板をはぎ、たまったままの水をバケツでくみ出している人もいた。

逈巻さんは「私が知っているだけで、ここでは8回目の水害」と言う。1999（平成11）年8月29日、1時間当たり77mmの降雨となった集中豪雨でも浸かった（都内では2009軒が浸水）。「あの時は近所の半地下の駐車場から車がプカプカ流れて来ました。そんな土地だから敷地を高くして家を建てる人もいます。ただ、最近は浸水がなかったので、知らずに住んでいる人もいるようです」と語る。自身は「もう水害は懲り懲り」と、標高20m以上の高台に家を建てている。

立会道路はそこから西大井駅の横を通り、一方通行の車道がJR京浜東北線の大井町駅へ向かう。

次第にビルが高くなる。大井町駅の近くでは一部緑道になるものの、駅前の大通りに合流すると、暗渠はどこを通っているか分からなくなった。大井町駅の線路を越えると、区の有料駐輪場に「立会道路」の看板が立っていた。道路なのに駐輪場という不思議な空間だ。

先へ進む。池上通り（都道421号線）の下をくぐり、歩行者と自転車の専用道に入る。車やバイクは通れないが、「立会道路」の看板がある。

この専用道の終点が暗渠の終わりだった。月見橋である。

そこから河口までの0.75km区間は「川らしい川」になる。ただし、暗渠の中からは透明な水がちょろちょろと流れ出ているだけだった。川にもほとんど水がなかった。

あれっ？ 疑問が生じる。立会川の暗渠部は下水道の幹線だ。排水を枝線から集めて流れる。汚水はどこへ行ったのか。

汚水が海まで流れないワケ

実は、暗渠が終わる手前に堰が設けられている。せき止められた汚水は、コンクリート管で造られた下水道幹線に流れ落ち、水処理センターへ向かう。つまり、立会川の河口部には流れ出ない。

立会川幹線のような「合流式」の下水道は雨も合わせて流すので、豪雨時には暗渠を大量の雨水が流れて堰を越える。そうした時も水位が堰を越える前に汚水は水処理センターへ押し流されてしまう。「このため川にあふれた時にはかなり薄まっています。ほとんど雨と見なしてもいいほどです」と下水道局の担当者は説明する。

「1000年に1度」が日常に？

あの日、立会川にふたをしていない開渠(かいきょ)部は、暗渠部から流れ出した大量の雨水のために氾濫した。濁流が橋にぶつかって道路にあふれる映像を見た人は多いのではあるまいか。

第1京浜国道（国道15号線）に架かる立会川橋の水位は、午後2時40分すぎから急上昇し、午後3時すぎに2.70mの「危険水位」を突破。午後3時半には3.83ｍに達して、3.70mの天端水位を超えた。

川のすぐ近くで商店を営む60代の女性は「目の前が見えなくなるほどの雨で、雹(ひょう)も降りました。道路を水が流れ始めたので、近くの置き場から土(ど)嚢(のう)を運んで積みました。この土嚢がギリギリで屋内へ浸水するのを食い止めましたが、膝まで浸かった道路では車のエンジンが止まって立ち往生していました」と語る。

こうした開渠部では、品川区が堤防の上に高さ30cmの青い鉄板を取り付けている。わずか30cm分だが、氾濫を抑えられるのだ。「あれがなければ大災害になっていました。でも、場所によっては鉄板がないところがあり、川がジャージャーあふれました」と商店の女性は話す。

「このような災害は、これから頻繁に起きると思いますよ」と女性は首をすくめる。「だって、全国各地で線状降水帯が発生しているじゃないですか。災害後に回ってきた都の職員も頭を抱えていました」。他にも多くの人が同じような予想をしていた。

立会川上流の目黒区では1000年に1度の確率で発生する洪水のハザードマップを作成した時、「想定し得る最大の降雨」として「総雨量690mm、時間最大雨量153mm」の場合をシミュレーションした。今回は1時間ほどの雨だったので総雨量ははるかに及ばなかったが、133.5mmという時間雨量は想定に近かった。「1000年に1度」が日常になる時代が到来してしまったのか。

東京都が工事を進めているが…

近くの立会川では都が大工事を行っている。

開渠部の月見橋から河口までの地下に「雨水放流管」（全長0.8km、流量毎秒45t）を、そして中流の暗渠部から河口までには下水道の「第2立会川幹線」（同7.07km、流量毎秒25t）を建設しているのだ。両者は河口部で集約し、0.9km先の勝島ポンプ所で京浜運河へ放流する。立会川の河口は勝島運河だが、同じ東京湾でももう少し先の運河に流すのだ。

立会川河川整備計画によると、開渠部の流量は毎秒15t。上記の2系統が完成すると、毎秒45tと毎秒25tが加わる。「立会川」の雨を流す能力は相当にアップする計算だ。

ただ、河口部で2系統の雨を集約する地点の工事が難航しており、いつ完成するかは精査中という。

その工事が行われている近くで、ボラが群れをなしていた。濁った水の中に黒い魚影が次々と見えた。

立会川の河口部は下水と切り離されているのに水質が悪い。上流から水が供給されない一方、潮の満干の影響を受けて淀むからだ。

都と品川区は環境改善に力を入れている。

月見橋でちょろちょろと流れていた透明な水は東京駅からの導水だ。総武線の地下ホーム建設で湧出した水を引いている。

川底は酸素が足りないことから、品川区が高濃度酸素溶解水を流している。浚(しゅん)渫(せつ)も行った。

ボラが生息できるようになったのは、こうした効果もあるのだろう。カメもいる。

だが、抜本的な改善は難しく、取材に訪れた日も潮が満ちてくるのに伴い、白濁が進んだ。

立会川は気の毒な川だ。

宅地化で水源はなくなり、大半はふたで閉じられて下水道になった。流れているのは人間が出す汚水だ。河口部でも白濁が続く。一方、豪雨になれば気候変動と都市化で一気に流れ込むようになった雨を受け止めなければならない。あふれたり、呑み込めなかったりすると、「立会川のせいだ」と恨まれる。

濁った水の中を泳ぐボラを眺めていると、なんだか申し訳ない気持ちになった。

（葉上 太郎）