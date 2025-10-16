次の総理大臣をめぐり、16日も政治が動いています。自民党が午後3時すぎから行っていた日本維新の会との連立協議が終了しました。中継です。

協議は1時間以上行われていましたが、終了後、出席者の一人は「まだキャッチボールが必要だ」と話していて、17日も継続して協議を行うことになりました。

連立協議では、維新側から自民側に対し12の政策項目を提示しました。

社会保険料の引き下げを含む社会保障改革や副首都構想に加え、経済財政政策では、食料品に限り消費税の2年間のゼロ、政治改革では、企業・団体献金の廃止、議員定数の削減などです。

維新が自民党と連立政権を組むのか、閣外協力を行うかなどの具体的な連携のかたちは、維新が提示した条件を自民党がどこまで受け入れるかによって変わってきます。

終了後、維新の藤田共同代表は「企業・団体献金の廃止については折り合わずではある」としつつ、「憲法、安全保障、エネルギー政策については、かなり価値観を共有していると改めて確認した」と述べました。また、ある自民党幹部も「隔たりはそこまで大きくはない」と話しています。

その自民党は臨時の役員会で、維新との協議について総裁に一任することを決めました。

両党は17日に再び協議をしますが、意見の隔たりがある政策でどこまで一致点を見いだせるのかが焦点です。