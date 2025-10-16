八木勇征、花に囲まれた美麗SHOTで魅せる！注目俳優・庄司浩平は胸キュン必至の“遊園地デート”

「TVガイド」「TVガイドPERSON」などを発刊する東京ニュース通信社は、今をときめく若手俳優・ボーイズグループが一挙登場する最旬グラビア＆ムービーマガジン「TVガイドdan vol.57」を10月16日に発売。表紙をFANTASTICS from EXILE TRIBE・八木勇征、裏表紙を庄司浩平が飾っている。

【写真】裏表紙を飾った注目の若手俳優・庄司浩平の微笑みカット

最新号の「vol.57」は、現在放送中のドラマ「推しが上司になりまして フルスロットル」（テレビ東京系）でヒロインの“推し上司”役を演じている八木勇征が表紙に登場。

ロングインタビューでは、ドラマにちなんだ自身の“推し活”や所属するFANTASTICSの推しポイントについて語るほか、グループ活動と俳優業を両立する上で心がけていることを明かしている。

また、巻末特集＆裏表紙を飾るのは、「仮面ライダーガヴ」（テレビ朝日系）やドラマ「40までにしたい10のこと」（テレビ東京系）など話題作への出演が続く庄司浩平。

“遊園地デート”を彷彿とさせる写真のほか、インタビューではドラマ撮影時の裏話をたっぷりと語ってくれた。