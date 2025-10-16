【きょうから】コメダ×『ブラックモンブラン』×祇園辻利の抹茶 3社の味わいがひとつになった“シロノワール”登場
全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店で16日から数量限定で、竹下製菓の人気チョコレートバーアイス『ブラックモンブラン』と、祇園辻利の「宇治抹茶」とコラボレーションした『シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-』『ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-』を販売する。
【写真】食感楽しい！『シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-』
『ブラックモンブラン』とは、佐賀県で誕生し、九州地方で絶大な人気を誇るチョコレートバーアイス。あっさりとしたバニラアイスにチョコレートとザックザク食感のクランチがコーティングされている。
「祇園辻利の抹茶」とは、厳選した茶葉を、長年磨き上げた「合組（ブレンド）」技術で独自の味筋に仕上げた抹茶。抹茶本来の自然な濃緑色と旨味、豊かな薫香が特長となっている。
竹下製菓の『ブラックモンブラン』、祇園辻利の宇治抹茶、そしてコメダ珈琲店の看板デザート『シロノワール』。それぞれの魅力をひとつに集約した3社コラボ商品『シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-』と、「宇治抹茶」と『ブラックモンブラン』の魅力を詰め込んだ『ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-』が誕生した。
『シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-』は、過去にも好評だった『ブラックモンブラン』とのコラボレーションが、“宇治抹茶仕立て”で登場。あたたかいデニッシュには、祇園辻利の宇治抹茶を使用した、宇治抹茶クリームをサンド。抹茶本来のほろ苦さが、チョコソースの甘みとマッチする。ソフトクリームの上で固まるチョコソースのパリッと感と、クランチのザックザク食感は、まさに『ブラックモンブラン』の魅力を再現。そこに宇治抹茶が加わることで、さらに奥深い風味をプラスした。あたたかさと冷たさ、甘さとほろ苦さ、なめらかさとザックザク食感。そのすべてがひとつになった『シロノワール』となる。
『ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-』は、『ブラックモンブラン』と祇園辻利の宇治抹茶がコラボした、同店初のパフェ。一番上には、“パリッと食感のチョコソース”と“ザックザク食感のクランチ”で『ブラックモンブラン』の魅力を再現したソフトクリーム。その下には、祇園辻利の宇治抹茶を使ったプリン。さらに、ココアバウムクーヘンと小倉あんを合わせ、和と洋のハーモニーを演出した。チョコソースの甘みと宇治抹茶のほろ苦さが調和し、ひと口ごとに豊かな味わいを楽しめる一品。宇治抹茶の奥深い風味と『ブラックモンブラン』らしい食感が織りなす、同店ならではの特別なパフェとなっている。
■商品概要
値段（税込）：
『シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-』970円〜1030円／ミニサイズ770円〜830円
『ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-』790円〜1030円
販売期間：10月16日（木）〜12月上旬予定
販売店舗：全国のコメダ珈琲店
【写真】食感楽しい！『シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-』
『ブラックモンブラン』とは、佐賀県で誕生し、九州地方で絶大な人気を誇るチョコレートバーアイス。あっさりとしたバニラアイスにチョコレートとザックザク食感のクランチがコーティングされている。
竹下製菓の『ブラックモンブラン』、祇園辻利の宇治抹茶、そしてコメダ珈琲店の看板デザート『シロノワール』。それぞれの魅力をひとつに集約した3社コラボ商品『シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-』と、「宇治抹茶」と『ブラックモンブラン』の魅力を詰め込んだ『ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-』が誕生した。
『シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-』は、過去にも好評だった『ブラックモンブラン』とのコラボレーションが、“宇治抹茶仕立て”で登場。あたたかいデニッシュには、祇園辻利の宇治抹茶を使用した、宇治抹茶クリームをサンド。抹茶本来のほろ苦さが、チョコソースの甘みとマッチする。ソフトクリームの上で固まるチョコソースのパリッと感と、クランチのザックザク食感は、まさに『ブラックモンブラン』の魅力を再現。そこに宇治抹茶が加わることで、さらに奥深い風味をプラスした。あたたかさと冷たさ、甘さとほろ苦さ、なめらかさとザックザク食感。そのすべてがひとつになった『シロノワール』となる。
『ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-』は、『ブラックモンブラン』と祇園辻利の宇治抹茶がコラボした、同店初のパフェ。一番上には、“パリッと食感のチョコソース”と“ザックザク食感のクランチ”で『ブラックモンブラン』の魅力を再現したソフトクリーム。その下には、祇園辻利の宇治抹茶を使ったプリン。さらに、ココアバウムクーヘンと小倉あんを合わせ、和と洋のハーモニーを演出した。チョコソースの甘みと宇治抹茶のほろ苦さが調和し、ひと口ごとに豊かな味わいを楽しめる一品。宇治抹茶の奥深い風味と『ブラックモンブラン』らしい食感が織りなす、同店ならではの特別なパフェとなっている。
■商品概要
値段（税込）：
『シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-』970円〜1030円／ミニサイズ770円〜830円
『ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-』790円〜1030円
販売期間：10月16日（木）〜12月上旬予定
販売店舗：全国のコメダ珈琲店