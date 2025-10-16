中川翔子が、出産した双子と「ッ」の字に並んでいる姿を自身のInstagramに公開した。

9月30日に双子の男児を出産した中川は「親子三人川の字がしあわせ」「川というより、 ッ かな？」と綴り、3人で横になる写真を投稿。続けて、「孫バカ炸裂桂子さんが孫溺愛してます」「伝説のおしっこシャワー わたしもかけられました」「オムツはずした瞬間にダブルで、、、！ 男の子あるあるなんですね！」と絵日記にも「伝説のアレ」と記しておむつ時の“おしっこ噴水“に触れた。さらに「産後ケアから出たからバタバタですが親族総力戦で交代しながら双子かわいいしてます だれも倒れないようがんばろう 大人が睡眠とごはん忘れそうになる！」と自身を鼓舞している。

現在、中川は出産後、女性の身体が妊娠前の状態に戻るまでの産褥期に入っており、「産後ボロボロの体を回復させることに専念します。少しの間撮影をお休みして、完全体になって復活します！」とYouTubeチャンネルにて報告している。

（文＝リアルサウンド編集部）